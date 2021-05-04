Uluslararası Finans Enstitüsü dolar/TL'nin "adil değerini" 7.50'den 9.50'ye çıkardı

Ekonomi Servisi

Uluslararası Finans Enstitüsü, daha önce 7.50 TL olarak açıkladığı dolar/TL kurunun “adil değerini” 9.50 TL’ye çıkardı. Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, bunun sebebini Türkiye’de cari açığın yükselmesiyle açıkladı.

Brooks, Twitter paylaşımında 2021’in Ocak-Mart döneminde verilen cari açağın daha şimdiden 2020’nin cari açığını geçtiğine dikkat çekti. Cari açıktaki artışın Türkiye’nin yabancı sermayeye ihtiyacını artırdığına dikkat çeken Brooks, bu tarafta görünümün zayıf olduğunu vurguladı.

Brooks, cari açıktaki tırmanışı gösteren bir de grafik paylaştı. Robin Brooks, özellikle altın ithalatının çok yüksek seyrettiğini ifade etti.

Adil değer nedir?

Finansta bir varlığın adil değeri, tümüyle rasyonel koşullarda ortaya çıkan fiyatı ifade eder. Davranışsal finans teorisine göre bir varlığın piyasa fiyatı, alıcı ve satıcının bilgi eksiklikleri, önyargıları vb. nedeniyle olması gerekenden zaman zaman sapabilir.