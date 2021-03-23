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Ekonomi

Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks: TL'nin istikrar kazanması için ithalatın daralması gerek; bu ekonomik durgunluk demek

23 Mart 2021 16:49

Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, yüksek faizin cuma gününden bu yana yüzde 10 değer kaybeden TL’nin daha fazla düşmesini engellediğini belirtti.

Twitter’da yaptığı yorumda TL’nin üzerindeki aşağı yönlü baskının sürdüğünü kaydeden Brooks, piyasanın faizin şimdiki seviyelerinde kalamayacağına inanmadığını, zira aksi takdirde derin bir durgunluğu tetikleyeceğini kaydettti.

TL’nin geleceğinin Türkiye’nin ithalatının izleyeceği seyre bağlı olduğunu savunan Brooks, “İthalatın 2018 yılında olduğu gibi düşmesi gerekiyor. Maalesef bu durgunluk ve yüksek faiz demek” yorumu yaptı.

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