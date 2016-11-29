Uluslararası fen ve matematik araştırmasında Türkiye çakıldı!

Bugün açıklanan Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri Araştırması'na (TIMSS) göre Türkiye'de dördüncü ve sekizinci sınıf öğrencileri, fen ve matematikte dünyadaki yaşıtlarının çok gerisinde.

Dünyada matematik ve fen eğitimi kalitesini ölçmek üzere yapılan en eski ve en kapsamlı uluslararası araştırma olan TIMSS'e 20 yıldır olduğu gibi Uzakdoğu ülkeleri damga vurdu.

Araştırmaya farklı kategorilerde toplam 60 ülkede 600 bini aşkın öğrenci katıldı.

Singapur, Hong Kong, Güney Kore, Tayvan ve Japonya'daki dördüncü ve sekizinci sınıf öğrencileri, dünyada fen ve matematikte en yüksek başarı sergileyen yaşıtları arasında bu yıl da ilk beşi oluşturdu.

Avrupa ve Amerika'daki ülkelerde yaşayan öğrenciler, bu yılın listesinde de Uzakdoğu'yu takip etti. Dördüncü sınıflarda Rusya, sekizinci sınıflarda Slovenya ilk beşe girerek dikkat çekti.

Türkiye 4. sınıf matematikte 49 ülke arasında 36. oldu

8. sınıf matematikte ise Türkiye 39 ülke arasında 24'üncü sırada

4. sınıflar fen dersinde Türkiye, 47 ülke arasında 35'nci sırada

8. sınıflar fen dersinde Türkiye, 39 ülke arasında 21'nci

PISA da açıklanacak

TIMSS'in ardından, 15 yaş öğrencilerin yeteneklerini ölçen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) sonuçları gelecek hafta açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), üç yıl arayla gerçekleştirilen PISA için geçen yıl 2-22 Nisan'da 61 ilden 192 okuldaki yaklaşık 6 bin 800 öğrenciye, TIMSS için ise 23 Mart - 3 Nisan'da 75 ildeki 498 okuldan yaklaşık 15 bin öğrenciyle test yapmıştı.