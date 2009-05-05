Uluslararası ev değişim sistemi olarak bilinen Homelink sayesinde ABD’den Arjantin’e, Fransa’dan Almanya’ya kadar birçok ülkede konaklama parası ödemeden tatil yapabilirsiniz.



Homelink sistemi sayesinde farklı ülkelerde tatil yapma olanağı yakalayan Türk aileler, kendi evlerini de yabancılara ücretsiz açıyor.



Sistemden yararlanan vatandaşlardan Melek Sarı, Homelink aracılığıyla Berlin ve Paris'e gittiğini söylüyor. “Karşılıklı imkân paylaşımı” anlamına gelen Homelink sistemine, ekonomik tatil yapmak amacıyla dâhil olduğunu, bu şekilde internet üzerinden yabancı ailelerle yazıştığını kaydeden Sarı, şunları anlattı:



“Gitmek istediğim ülke olan Almanya’daki ailelerle yazıştım. Hem konut, otel parası ödemeden tatil yapmak hem de gittiğim ülkenin vatandaşlarının nasıl yaşadığını öğrenmek istiyordum. Berlin'deki bir kadınla yazışmayı sürdürdüm. Evinin, kendisinin resimlerini gördüm. Tatil yaptığım süre içinde onun da evde kalmasını ve bize arkadaşlık etmesini istedim. Kızımla Berlin'de onun evinde kira ödemeden bir ay geçirdik. Çok iyi arkadaş olduk. O da bu yıl bizim evimize gelecek, biz de ondan hiçbir ücret almayacağız.”



Onların evi dünya



Mavişehir’de yaşayan Leyla-Mehmet Nigiz çifti de ev değişim sistemi sayesinde Los Angeles'ta bir profesör ile balerinin evinde bir ay yaşadıklarını belirtti.



Los Angeles'e gittikleri dönemde, profesör ve balerin çiftin de kendi evlerinde tatil yaptığını anlatan Mehmet Nigiz, şunları söyledi:



“Sisteme girince evinize ait özellikler internet üzerinden yayınlanıyor. 10 ayda evimize Yeni Zelanda'dan Arjantin'e kadar onlarca ülkeden toplam 65 teklif geldi. Biz de tatil yapmak istediğimiz ülke, şehirdeki bir aileyle yazışarak, dost olduk. Onların evine gidince kendi evimizde kalıyormuş gibi rahat ettik. Garajlarındaki iki arabayı, evdeki hizmetçilerini dahi bizim için bırakmışlardı. Bizim onlara sunduğumuz olanaklar o kadar konforlu değildi ama yine de ülkemizden memnun ayrıldıklarını yazdılar. Bizim için de bir uçak bileti ile yapılan lüks bir tatildi.”



Mehmet Nigiz, vize konusunda da sorun yaşamadıklarını kaydetti. Leyla Nigiz de evini yabancı bir aileye açarken, "eşyalarına zarar gelmesinden endişe" ettiğini, ancak Türkiye'ye döndüğünde evini bıraktığından daha temiz bulduğunu ifade etti.



‘Dünyada 17 bin üyesi var’



Homelink sisteminin Türkiye'deki resmi temsilcisi Samim Er, ev değişimini şöyle anlattı:



“Mali durumu iyi olmayanlar için oluşturulan bu sistemin 90 ülkede yaklaşık 17 bin üyesi var. Ülkeleri harita üzerinden seçip, evinizi oradaki insanlarla paylaşabiliyorsunuz. Ekonomik olması çok önemli. Üyelerimiz sadece gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile gıdalarını karşılıyorlar. Türkiye’de şu anda 52 üyemiz var ve bize yıllık 200 TL gibi bir aidat ödüyorlar. Bu sistemi daha çok emekli aileler tercih ediyorlar. Herkesi sisteme kabul etmemiz mümkün olmuyor. Üyelerimiz belli bir eğitim düzeyine ve yabancı dil bilgisine sahip.”



Sisteme dâhil olmak isteyenlerin kiralık evleriyle veya devre mülkleriyle de Homelink International'a girebileceğini belirten Samim Er, öğrenci değişimi yaptıklarını da dile getirdi.

