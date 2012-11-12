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Dünya

Uluslararası Enerji Ajansı : ABD, dünyanın en büyük petrol üreticisi olacak

Enerji ajansı, günlük 88 milyon varil olan küresel petrol talebinin, petrol fiyatlarının varil başı 125 dolar olabileceğini söyledi

12 Kasım 2012 19:33

 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), gelecek 10 yılda ABD'nin petrol üretiminde Suudi Arabistan'ı geride bırakacağını tahmin ettiklerini bildirdi.
 
Ajansın yayımladığı ''2012 Dünya Enerji Görünümü'' raporunda, küresel enerji haritasında değişiklikler yaşanacağı ve bu gelişmelerin çok sayıda ülke ve bölgedeki enerji sistemlerini etkileyeceği kaydedildi.
 
Petrol üretiminde ABD'nin, Suudi Arabistan ve Rusya gibi diğer üretici ülkeleri geride bırakarak, ilk sıraya yerleşeceği öngörülen raporda, ABD'nin ayrıca 2020 yılına kadar doğalgazda net ihracatçı olacağı belirtildi. Raporda, ABD'nin 2035 yılına kadar ise enerji anlamında kendi kendine yeten bir ülke olacağına dikkat çekildi.
 
Enerji ajansı ayrıca, günlük 88 milyon varil olan küresel petrol talebinin, petrol fiyatlarının varil başı 125 dolar olacağı öngörülen 2035 yılına kadar günlük 99 milyon varile yükseleceği tahmininde bulundu. Raporda, Irak'ın da 2035 yılına kadar Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı olacağı kaydedildi.
 

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