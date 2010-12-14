-ULUSLARARASI ÇİNGENE KONFERANSI İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 14.12.2010 - Dünya genelinde Çingeneler ve seyyah kültürleri konusundaki araştırmalarıyla bilinen Gypsy Lore Society (GLS) ''Çingene Araştırmaları Topluluğu'' tarafından 2012 yılında düzenlenecek ''Uluslararası Çingene Konferansı'', Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Konferansın düzenlenmesine ilişkin protokol, GLS Başkanı Elena Marushiakova Popava ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan arasında Beyoğlu Belediyesinde imzalandı. Demircan imzadan sonra yaptığı açıklamada, Beyoğlu'nun, farklı kültür ve inançların bir arada bulunduğu ve Roman vatandaşların ağırlıkta yaşadığı bir ilçe olduğunu belirterek, ''Konferansta, Romanların bilinen ve bilinmeyen bütün yönlerini ortaya koyacağız'' dedi. GLS'nin Bulgar Başkanı Popova, daha önce Kırklareli'nde Kakava şenliklerinde bulunduğunu ifade ederek, konferansta, Romanların yaşayış tarzları ve kültürlerine dair tüm bilgilerin tartışılıp ele alınacağını kaydetti. Alınan bilgiye göre, GLS Yönetim Kurulunun, 8 Eylülde Lizbon'da gerçekleşen toplantısında oybirliği ile 2012 yılındaki konferansın, Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul'da yapılmasına karar verdi. Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Bakanı Faruk Çelik ile konferansın İstanbul'da gerçekleştirilmesine ilişkin yapılan görüşmelerden olumlu cevap alındığı ve konferansa destek sağlandığı kaydedildi. -KONFERANS ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKLAR- İmzalanan protokole göre, organizasyonla ilgili tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi, konaklama, etkinlik alanlarının seçimi ve kiralanması Beyoğlu Belediyesi tarafından sağlanacak. Bu çerçevede, konferansın organizasyon hazırlıklarının yürütülmesi amacıyla Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan başkanlığında oluşturulacak İcra Kurulu, 3 aylık periyotlarda toplanarak yapılan çalışmaları değerlendirecek. Ayrıca, organizasyon sekretaryasını yürütmek üzere Beyoğlu Belediyesi tarafından bir ekip de oluşturulacak. Konferansın akademik çalışmaları ise GLS tarafından yürütülecek. İstanbul'da Eylül 2012'de planlanan ve 3 gün sürecek konferans çerçevesinde, kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi, Beyoğlu Belediyesi Sergi Sarayı, Beyoğlu Semt Konakları, Taksim Gezi Parkı, Kuledibi ve İstiklal Caddesi olarak belirlenen etkinlik alanlarında, Dünya ve Türkiye'de Çingeneleri konu alan belgesel gösterimleri, ''Çingene Renklerinden Esintiler'' temalı moda gösterimi, Çingene müziği yapan yerli ve yabancı grupların katılacağı müzik festivali, dünyanın önde gelen Çingene külliyatından eserlerin tanıtımı ve Çingene el sanatları sergisi düzenlenecek. Yaklaşık 150 yabancı konuğun katılacağı organizasyonun sivil toplum kuruluşu ortağı olarak Kültür Kenti Vakfı da çalışmaların içinde yer alacak. Dünya genelindeki Çingeneler ve seyahat araştırmalarına ilgi duyan çoğunluğunu akademisyenlerin oluşturduğu kişilerden oluşan Çingene Araştırmaları Topluluğu, 2011 yılındaki konferansını ise Avusturya'nın Graz şehrinde düzenleyecek.