Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Kaddafi çağrısı: Acilen tutuklayın

Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin geçtiğimiz günlerde serbest bırakıldığı açıklanan oğlu Seyfulislam Kaddafi hakkında acil tutuklama çağrısında bulundu.

Savcı Fatou Bensouda, Libya ve diğer tüm devletlere ‘eğer pozisyonları el veriyorsa', Seyfulislam'ın acilen tutuklanarak mahkemeye teslim edilmesini talep etti.

Bensouda, 2011'de mahkeme tarafından çıkarılan yakalama kararının halen geçerli olduğunu belirtti.

​Seyfulislam, 2011'de hükümet karşıtı protestolar sırasında ‘insanlığa karşı suç işlemekle' suçlanıyor.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne (TM) bağlı General Halife Hafter güçlerinin yönettiği Zintan'daki silahlı gruplardan 'Ebu Bekir es Sıddık Tugayı, geçen hafta yaptığı açıklamada, Zintan kentindeki cezaevinde Kasım 2011'den bu yana tutuklu bulunan Seyfulislam Kaddafi'nin serbest bırakıldığını açıklamıştı.