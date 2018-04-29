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BBC Türkçe

Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargıcı Aydın Sefa Akay'a 7,5 yıl hapis cezası

Merkezi Lahey'de bulunan Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ruanda soykırımını araştıran hakimi Aydın Sefa Akay'ın Türkiye'de 7,5 yıl hapis cezasına çarptıldığını açıkladı. Yargtay'ın cezasını onaması halinde, şartlı salıverilen BM y

29 Nisan 2018 20:30

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ruanda soykırımını araştıran hakimi Aydın Sefa Akay'ın Türkiye'de 7,5 yıl hapis cezasına çarptıldığını açıkladı. Yargıtay'ın cezasını onaması halinde, adli kontrol şartıyla tahliye edilen BM yargıcı yeniden cezaevine dönecek.

UCM, çalışmalarını aksattığı gerekçesiyle tutuklanmasına tepki gösterdiği Akay'ın derhal salıverilmesini istiyordu.

Mahkeme, Akay'ın tutuklanmasının, "yargı bağımsızlığını tehdit ettiğini" savunuyor.

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak ve Bylock adı verilen programı kullanmakla" suçlanan Akay'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı Akay'ın, "FETÖ örgütü içinde kriptolu haberleşmeyi sağladığı" belirtilen Bylock adlı programı kullandığı ve örgütsel irtibat sağladığını savundu.

Savcı, Akay'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği" gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Avukatları ise ByLock kullanımının örgüt üyeliğine dayanak gösterilemeyeceğini ve Akay hakkındaki delillerin yasal yollarla toplanmadığını öne sürerek tahliyesini istedi.

Akay ise hakkındaki "FETÖ üyesi" suçlamasını reddetti.

UCM yargıcı daha önceki duruşmalarda, ByLock programını Burkina Faso Dışişleri Bakanı'nın tavsiyesiyle indirdiğini belirtmiş, "FETÖ ile ne makam ne de çıkara dayalı hiçbir şekilde ilişkilendirilmeme imkan yok" demişti.

Emekli Büyükelçi Aydın Sefa Akay, Ruanda'da 1994'te yaşanan soykırımı araştıran BM yargıçlar heyetinin üyesiydi.

Aydın Sefa Akay, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin ardından Eylül ayında gözaltına alınmıştı.

UCM, diplomatik dokunulmazlığı bulunduğunu belirttiği Akay'ın derhal serbest bırakılmasını istemiş, Ankara bu talebi reddetmişti.

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması (MICT) Başkanı Theodor Meron, Türkiye'nin talimatı yerine getirmediğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunmuştu.

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