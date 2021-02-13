Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yeni başsavcısı Karim Khan oldu

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başsavcılığına Britanya'da 'Kraliçe'nin Avukatı' rütbesine ulaşmış olan insan hakları avukatı Karim Khan seçildi.

131 üye ülkenin katılımıyala yapılan oylamanın ikinci turunda Khan, 72 ülkenin desteğini alarak İrlandalı, İspanyol ve İtalyan rakiplerini geride bıraktı. UCM tarihinde ilk kapalı oylama yapıldı.

ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerin UCM'nin yetki alanlarını sorguladığı bir dönemde göreve başlayacak olan Khan'ın ilk hedefi, davalarda suçlu bulunanların sayısını artırmaya çalışmak olacak.

Khan, görevi ABD'nin yaptırım listesine aldığı Fatou Bendouda'dan devralacak.

1992 yılıda savcılık ofisinde reform sözü vererek İngiltere Barosu'nda görev yapmaya başlayan Khan, 2018 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in işlediği uluslararası suçları inceleyen BM ekibine atanmıştı.