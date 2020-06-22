Uluslararası Ceza Mahkemesi: Libya'daki toplu mezarlar savaş suçuna delil teşkil edebilir

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Libya'nın doğusunda general Halife Hafter'e bağlı birliklerden ele geçirilen Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğuna ilişkin savcılığa güvenilir bilgiler ulaştırıldığını ifade etti.

Bilgilerin, devam eden Libya incelemesinin kapsamına dahil edilebileceğini belirten Bensouda, "Libya'da 11 toplu mezara ilişkin güvenilir bilgi edindik. Bilgiler, savaş suçu ya da insanlığa karşı suç işlendiğine dair delil teşkil edebilir" değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın haberine göre, Bensouda, çatışan silahlı grupları insancıl hukuka riayet etmeye çağırarak "Bulunan mezarları Libya'ya ilişkin ön inceleme veya soruşturmanın kapsamına dahil etmekten imtina etmeyeceğim" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, Hafter güçlerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune başta olmak üzere ülkede son dönemde 8 toplu mezar bulunmuştu.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Terhune ve diğer bölgelerdeki toplu mezarları "dehşet verici" olarak nitelendirerek bu ihlalleri "kayıt altına aldığını" açıklamıştı.