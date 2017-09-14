Uluslararası Cengiz Göllü Bursa Cup başlıyor

BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından merhum Cengiz Göllü adına düzenlenen \"Uluslararası Cengiz Göllü Bursa Cup\" 20 Eylül\'de Cengiz Göllü Voleybol Salonu\'nda başlıyor.

Bu yıl 4\'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Cengiz Göllü Bursa Cup\'a Bursa Büyükşehir Belediyespor’un yanı sıra Seramiksan, Proton Saratov, Maritza Plovdiv VC ve Nilüfer Belediyespor takımları katılacak. İlk maç 20 Eylül saat 15:30\'da ev sahibi Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile Bulgaristan ekibi Maritza Plovdiv VC takımları arasında oynanacak. 24 Eylül\'de son bulacak ve lig usulü oynanacak maçların ardından en çok puanı toplayan ekip Cengiz Göllü Bursa Cup\'ın şampiyonu olacak.

24 Eylül Pazar günü saat 18:00\'da oynanacak olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü - Nilüfer Belediyespor maçının ardından sona erecek turnuvanın fikstürü şu şekilde;

20 EYLÜL ÇARŞAMBA

15:30 VC Maritza Plovdiv-Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü

18:00 Proton Saratov-Nilüfer Belediyespor

21 EYLÜL PERŞEMBE

15:30 Proton Saratov-VC Maritza Plovdiv

18:00 Seramiksan SK-Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü

22 EYLÜL CUMA

15:30 Seramiksan Sk-Proton Saratov

18:00 Nilüfer Belediyespor-VC Maritza Plovdiv

23 EYLÜL CUMARTESİ

15:30 Nilüfer Belediyespor-Seramiksan SK

18:00 Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü-Proton Saratov

24 EYLÜL PAZAR

15:30 VC Maritza Plovdiv-Seramiksan SK

18:00 Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü-Nilüfer Belediyespor

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