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Spor

Uluslararası Cengiz Göllü Bursa Cup başlıyor

BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından merhum Cengiz Göllü adına düzenlenen "Uluslararası Cengiz Göllü Bursa Cup" 20 Eylül'de Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda başlıyor

14 Eylül 2017 17:44

BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından merhum Cengiz Göllü adına düzenlenen \"Uluslararası Cengiz Göllü Bursa Cup\" 20 Eylül\'de Cengiz Göllü Voleybol Salonu\'nda başlıyor.
Bu yıl 4\'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Cengiz Göllü Bursa Cup\'a Bursa Büyükşehir Belediyespor’un yanı sıra Seramiksan, Proton Saratov, Maritza Plovdiv VC ve Nilüfer Belediyespor takımları katılacak. İlk maç 20 Eylül saat 15:30\'da ev sahibi Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile Bulgaristan ekibi Maritza Plovdiv VC takımları arasında oynanacak. 24 Eylül\'de son bulacak ve lig usulü oynanacak maçların ardından en çok puanı toplayan ekip Cengiz Göllü Bursa Cup\'ın şampiyonu olacak.
24 Eylül Pazar günü saat 18:00\'da oynanacak olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü - Nilüfer Belediyespor maçının ardından sona erecek turnuvanın fikstürü şu şekilde;
20 EYLÜL ÇARŞAMBA
15:30 VC Maritza Plovdiv-Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü
18:00 Proton Saratov-Nilüfer Belediyespor
21 EYLÜL PERŞEMBE
15:30 Proton Saratov-VC Maritza Plovdiv
18:00 Seramiksan SK-Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü
22 EYLÜL CUMA
15:30 Seramiksan Sk-Proton Saratov
18:00 Nilüfer Belediyespor-VC Maritza Plovdiv
23 EYLÜL CUMARTESİ
15:30 Nilüfer Belediyespor-Seramiksan SK
18:00 Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü-Proton Saratov
24 EYLÜL PAZAR
15:30 VC Maritza Plovdiv-Seramiksan SK
18:00 Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü-Nilüfer Belediyespor

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