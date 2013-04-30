Uluslararası Caz Günü İstanbul'da

Bugün İstanbul’da caz günü. UNESCO ile Thelonious Monk Caz Enstitüsü tarafından, geçen yıl tüm dünyada düzenlenmeye başlayan Uluslararası Caz Günü, bugün Türkiye İstanbul Caz Festivali’nin yerel ortaklığı ile İstanbul’da kutlanıyor. Gün boyunca kentin farklı mekânlarına yayılan konserler, konferanslar, paneller, ustalık dersleri, caz atölyeleri, film gösterimleri ve sergiler düzenlenecek.

Bugün etkinlikler sabah 09:30’da Galatasaray Lisesi’nde UNESCO Genel Direktörü Irina Bokava ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Herbie Hancock’un katılımıyla gerçekleştirilecek açış konuşmalarıyla başlayacak. Gün boyu devam edecek etkinliklere katılım ücretsiz olacak. Aya İrini Müzesi’nde dünyaca ünlü müzisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek konser ise www.jazzday.com ile www.unesco.org, www.monkinstitute.org internet sitelerinden tüm dünyada canlı olarak izlenebilecek.

Uluslararası Caz Günü programına yakından bakalım...



Uluslararası Caz Günü Konseri

Dünyanın dört bir yanından gelen yıldız müzisyenleri aynı sahnede buluşturacak konser, 21:00’da Aya İrini Müzesi’nde başlayacak. Müzik direktörlüğünü Jonnh Beasley’nin üstlendiği konserde başta dünyaca ünlü piyanist ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Herbie Hancock olmak üzere Wayne Shorter, Diane Reeves, Marcus Miller, Al Jarreau, Joss Stone, Terri Lyne Carrington, Hugh Masekela ve dünyaca ünlü birçok müzisyen sahnede olacak.

Bora Çeliker Trio

Özellikle be-bop ve caz yorumlarıyla tanınan gitarist Bora Çeliker, ‘trio’suyla birlikte, Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi Amfi Tiyatrosu’nda 17:00- 18:00 saatleri arasında, 2010’dan bu yana yaptığı besteleri içeren ilk solo albümü borabook’ta yer alan parçalarını canlı seslendirecek.

Okay Temiz ve genç perküsyon öğrencileri

Bora Çeliker Trio’nun ardından saat 18:30’da Okay Temiz, genç ve çocuklardan oluşan 25 öğrencisiyle özel bir perküsyon konserine imza atacak.

Ayşegül & Nezih Yeşilnil Quartet

Ayşegül Yeşilnil, Nezih Yeşilnil, Neşet Ruacan ve Deniz Dündar’dan oluşan Ayşegül & Nezih Yeşilnil Quartet, 19:00’da Martı Istanbul Hotel’in giriş katında yer alan Brass Restaurant&Bar’da özel bir konser verecek.

J.B. Dyas ile caz tarihi

Caz eğitiminin en önemli isimlerden J.B. Dyas’ın caz tarihi üzerine ders niteliği taşıyacak “Caz Tarihi: İlk Yüz Yıl” başlıklı konuşması, 11:30-12:30 saatleri arasında Borusan Müzik Evi’nde gerçekleştirilecek.

Ruben Blades, Robert Glasper

Panamalı salsa şarkıcısı, aktör, Latin caz müzisyeni ve aktivist Ruben Blades ile Amerikalı prodüktör ve caz piyanisti Robert Glasper, 12:00-13:30 saatleri arasında Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi Performans Salonu’nda izleyicilerle buluşarak soruları yanıtlayacaklar.

Akranlar arası ustalık sınıfı

Thelonious Monk Institute of Jazz yüksek lisans öğrencileri ile Bahçeşehir Üniveristesi Caz Okulu Sertifika Programı ve Yıldız Teknik Üniversitesi konservatuarı öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Akranlar Arası Ustalık Sınıfı’nda uluslararası bir ortamda müzikal bilgi alışverişinin sağlanması hedefleniyor. İngilizce olarak gerçekleştirilecek etkinlik 13:00- 14:30 saatleri arasında Borusan Müzik Evi’nde düzenlenecek.

T.S. Monk ile 'benim caz hayatım'

Thelonious Monk Jr’ın, babası Theolonious Monk ve caz efsanesiyle iç içe büyüdüğü ve bir caz müzisyeni olarak yetiştiği yıllar üzerine gerçekleştireceği konuşma, 13:00-13:30 saatleri arasında Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi Performans Salonu’nda olacak.

Charlie J. Gans’dan Sunum: Dave Brubeck ve Diplomasi

30 yılı aşkın bir süredir caz üzerine yazılar yazan Associated Press gazetecisi Charlie J. Gans, efsane müzisyen Dave Brubeck üzerine bir sunum gerçekleştirecek. Dave Brubeck ve Diplomasi başlıklı etkinlikte Gans, Dave Brubeck’in kültür elçisi olarak cazın barış ve kültürlerarası diyalog misyonu kapsamında yaptığı çalışmalardan bahsedecek.

Fotoğraf sergisi

Cazın barış kültürü, karşılıklı anlayış ve kültürlerarası diyalogu geliştirme misyonuna atıf yapan Jam Session: Amerika’nın Caz Elçileri Dünyayı Kucaklıyor başlıklı fotoğraf sergisi, müzisyenlerin dört kıta ve 35 ülkeye yaptıkları ziyaretlere tanıklık eden 100 fotoğrafı biraraya getirecek. Serginin küratörü Curtis Sanberg’in, saat 11:00’da yapacağı sunumun ardından, 12:30- 13:00 saatleri arasında iki de sergi turu gerçekleştirecek.

'Caz Resimleri'

Caz müzisyeni Ayşegül Yeşilnil’in müzik enstrümanlarını izleyiciye soyut bir biçimde sunduğu Caz Resimleri sergisi 29 nisan-5 mayıs tarihleri arasında Martı Istanbul Hotel’in giriş katında yer alan Brass Restaurant&Bar’da yer alıyor. (Taraf)