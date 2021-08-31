Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Türkiye Ofisi tarafından başlatılan İŞMEP programı başlıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından başlatılan İşyerinde Mesleki Eğitim ve Gelişim Programı (İŞMEP) Gaziantep'de başlıyor.

Program, özellikle Covid-19 döneminde zorluklarla karşılaşan, iş arayan ve işverenlere destek olmak üzere tasarlandı.

İŞMEP, istihdam olanaklarını artırmak ve çalışanların mesleki becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Program, Gaziantep Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (GESOB) tarafından uygulanacak.

İŞMEP'ten Türk vatandaşlarının yanı sıra geçici koruma altındaki Suriyeliler de katılabilecek.

Ek olarak programa kayıtlı olarak istihdam edilen kişiler, istihdam edildikleri ilk günden itibaren kısa ve uzun vadeli tüm sosyal güvenlik haklarına sahip olacaklar.

Mesleki eğitimler ise sanayi alanında ihtiyaç duyulduğu tespit edilen 11 alanda gerçekleştirilecek olup, GESOB Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) tarafından yürütülecek.

İşbaşı eğitimler, program kapsamında işe yerleştirmelerin yapılacağı işletmelerde verilirken, iş dışı eğitimler ise GESOB-MEM tarafından verilecek.

Programa kimler başvuracak?

Öncelikli olarak 18-40 yaş grubu bireyler olmak üzere, tüm iş arayanlar İŞMEP programına başvurabilecekken, ayrıca kadınlar ve engelli bireylerin beceri geliştirme fırsatlarına erişimini artırmak amacıyla 40 yaşın üzerinde olsalar dahi programdan faydalanmaları mümkün olacak.

Program kapsamında bu grupların işgücü piyasasında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarına katkıda bulunmak üzere, çocuk bakım desteği gibi ilave uygulamalar da hayata geçirilecek.

Gençler ve yeni mezunların iş deneyimi kazanma, işgücü piyasasının talep ettiği becerileri edinme ve uygulama fırsatlarına duyduğu ihtiyaçtan yola çıkılarak tasarlanan İŞMEP, özellikle bu grupların katılımını hedefliyor.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, programla ilgili olarak, “Beceri geliştirme, beceri arz ve talebini uyumlu hale getirmek suretiyle, tüm çalışanların potansiyelini açığa çıkarmak ve insana yakışır iş fırsatlarını artırmak açısından kritik önem taşıyor. Yeni beceri geliştirme programımız İŞMEP sayesinde, bir yandan işverenlerin ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün yetişmesini sağlarken, diğer yandan çalışanların kendilerine işgücü piyasasında daha iyi işler bulmalarını desteklemiş oluyoruz” dedi.

İŞMEP yararlanıcılarının sosyal güvenlik primleri, ILO Türkiye Ofisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulanan bir diğer program olan Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP) üzerinden ödenecek.

Programla 2022 yılının sonuna kadar, ücret ve çalışma izni harcı sübvanse edilerek, 2 bini aşkın iş arayana (eşit sayıda Türk vatandaşı ve geçici koruma altındaki Suriyeli olmak üzere) destek verilecek.