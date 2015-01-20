Uluslararası Çalışma Örgütü: 2015'te işsizlik ve eşitsizlik artacak

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) "2015 Dünya İstihdam Raporu"na ilişkin bilgi veren ILO Genel Direktörü Guy Ryder, "Var olan istihdam krizi sona ermekten çok uzak. Rehavete ve memnuniyete yer yok" dedi. Ryder, 2019 yılına kadar dünyadaki işsiz sayısının 212 milyona yükseleceğini belirtti.



Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, raporda, "Geçen yılı 201 milyon kişi işsiz olarak tamamladı. Bu yıl dünyada 3 milyon kişi daha işsizler kervanına katılacak. 2019 yılına kadar ise işsiz sayısı 212 milyona yükselecek" ifadesi yer aldı.



2008'deki küresel ekonomik krizle "61 milyondan fazla işin ortadan kaybolduğunun" bildirildiği raporda, "Dünyada eşitsizlikle önümüzdeki 5 yıl boyunca işsizlik de artış gösterecek" uyarısında bulunuldu.



Raporda, Türkiye'de 2015'te işsizliğin yüzde 9,2, 2016 yılında yüzde 8,9 ve 2017'de yüzde 9 olmasının öngörüldüğü kaydedildi.



Gelir eşitsizliğinin artmaya devam edeceği uyarısında bulunulan raporda, dünyada en zengin yüzde 10'luk dilimde yer alanların, toplam gelirin yüzde 30 ila 40'ını kazandığı, en düşük gelire sahip yüzde 10'luk dilimdekilerin ise toplam gelirin yüzde 2 ila 7'sini kazandığı ifade edildi.



Raporda, dünyada 15-24 yaş arası yaklaşık 74 milyon gencin geçen yılı iş arayarak geçirdiği ve yetişkinlere göre gençler arasındaki işsizliğin 3 kat daha fazla olduğu belirtildi.