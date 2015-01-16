Eğitimli genç işsizlik oranı yüzde 30’lara çıktı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, Türkiye'de artan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Her 4 gençten birisinin işsiz hale geldiğini belirtan Tanrıkulu "Eğitimli genç işsizlik oran da yüzde 30'lara kadar çıktığını" söyledi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Tanrıkulu, Türkiye'de işsizlik oranlarının son dönemde görülmedik ölçüde artış eğilimi içine girdiğini söyledi. İşsizliğin, 2013 Ekim ayında yüzde 9,7 seviyesindeyken, 2014 Aralık ayında yüzde 10,4 seviyesine çıktığına işaret eden Tanrıkulu, "Bu oran diğer bir bakış açısıyla da yüksektir. Çünkü ortada en azından itiraf edilmiş bir ekonomik kriz de yoktur. Gelişmiş ülkelerde temel istihdam verisi olarak kabul edilen tarım dışı işsizlik oranı önceki yılın aynı döneminde yüzde 11,9 iken, bu dönem yüzde 12,5 düzeyine fırlamıştır. Ekim ayında kadınlarda işsizlik oranı yüzde 18,3'e yükselmiştir. İktidarın açıkladığı son paket; kadınları eve mahkûm etmeye, çalışma hayatından uzaklaştırmaya yöneliktir" ifadelerini kullandı.

'Aktif istihdam politikaları hayata geçirilmeli'

Zaman'da yer alan habere göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, işsiz sayısının bu denli artmasına rağmen, siyasî iktidarın işsizliği düşürme programı olmadığını öne sürerek, "Hedeflerinde 'işsizliği çok düşük mertebelere çekmek' gibi küçük bir temenni vardır. Bu yüzden iktidar işsizlik gündemini değiştirmekte, görmezden gelmekte ve siyasî gündemi ön plana çıkarmaktadır." dedi.

MHP olarak işsizliğin; üretim, büyüme ve adil bölüşümü de içine alan, yeni politikalar içeren farklı bir yaklaşımla önleneceğini düşündüklerini dile getiren Tanrıkulu, ayrıca şunları aktardı:

"Bu çerçevede ülkemizdeki işsizliğin çözümü için; ülkemizin demografik yapısı, eğitim ve işgücü politikalarının yeniden ele alınması gerekliliğine ve göç sorunun tüm yönleriyle incelenip, millî politikalar oluşturulması gerektiğine inanmaktayız. Artık aktif istihdam politikalarının hayata geçirilmesi gerekmektedir."