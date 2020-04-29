Uluslararası Çalışma Örgütü: 1,6 milyar işçi Koronavirüs nedeniyle geçim kaynağını kaybedebilir

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle küresel çapta iş saatlerinde keskin düşüşün devam ettiği, küresel iş gücünün yarısını oluşturan kayıt dışı ekonomideki yaklaşık 1,6 milyar işçinin geçim kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün açıkladığı raporda, Covid-19 krizinin dünya genelinde kayıt dışı ekonomide ve yüz milyonlarca işletme üzerinde yıkıcı etkiler oluşturacağı vurgulandı.

Raporda, 2020 yılı başından bu yana küresel çapta iş saatlerinde yüzde 10,5 daralma yaşanacağı, bunun da 305 milyon tam zamanlı çalışanın işsiz kalmasına denk düştüğü belirtildi.

Salgın nedeniyle dünya genelinde çalışma saatlerinde keskin düşüşün devam ettiğine işaret edilen raporda, "Bu, küresel iş gücünün neredeyse yarısını oluşturan kayıt dışı ekonomideki 1,6 milyar işçinin geçim kaynaklarının ortadan kalkması tehlikesiyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor" ifadesi yer aldı.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, Cenevre'de video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, 7 Nisan'da açıkladıkları raporu revize etmek zorunda kaldıklarını, salgın nedeniyle ülkelerde getirilen kısıtlamaların sürmesi ve genişletilmesinin bu kararda etkili olduğunu ifade etti.

Ryder, salgın ve iş krizinin devam ettiğini, bunun da "en savunmasız durumdaki insanlara" acil destek verilmesini gerektirdiğini belirterek, "Milyonlarca insan için bir gelirin olmaması, gıda olmaması, güvenlik olmaması ve bir gelecek olmaması demektir. Dünya genelinde milyonlarca işletme zor nefes alıyor" dedi.

İşçi ve işletmelerin desteklenmesi için 'acil, hedefli ve esnek' önlemler alınması çağrısında bulunan Ryder, bunun özellikle kayıt dışı ekonomiler ve küçük işletmeler için gerekli olduğunu kaydetti.