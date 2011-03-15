-ULUSLARARASI BORSALAR DA ARTÇI SARSINTI TOKYO (A.A) - 15.03.2011 - Japonya'daki deprem ve tsunaminin piyasalardaki artçı sarsıntıları sürüyor. Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi bugün rekor seviyede geriledi. Nikkei 225 Endeksi yüzde 10,55 (1.015,34 puan) azalarak 8.605,15 puana düştü. Nikkei 225 Endeksi dün, deprem ve tsunami felaketinin ardından ilk işlem gününde yüzde 6,18 değer kaybetmişti. Tokyo Borsası'nda TOPIX Endeksi de yüzde 9,47 düşerek 16 Ekim 2008'den bu yana en büyük oranda gerilemeyle kapandı. TOPIX Endeksi iki günde toplam yüzde 17 değer kaybıyla, Ekim 1987'deki borsanın çöküşünden bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. Patlamaların meydana geldiği Fukushima Daiichi nükleer santralini işleten Tokyo Electric Power şirketinin hisseleri yüzde 25 değer kaybetti. Asya'da ayrıca Hong Kong Borsası yüzde 3,39, Çin'de Şanghay Borsası'nda SE Composite Endeksi yüzde 1,41 ve SE Endeksi yüzde 1,41, Tayvan Borsası yüzde 3,35, Endonezya Borsası yüzde 1,96, Singapur Borsası ise yüzde 2,57, Güney Kore Borsası yüzde 2,40, Avustralya Borsası yüzde 2,13, Hindistan Borsası yüzde 1,14 ve Tayland Borsası yüzde 1,58 geriledi. -AMERİKA BORSALARI- Dün New York Borsası'nda Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,43 azalarak 11.993.20 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,60 değer kaybederek 1.296,39 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,54 düşerek 2.700,97 puandan kapandı. Amerika kıtasında ayrıca Arjantin Borsasında Merval Endeksi yüzde 1,34 ve Kanada Borsası ise yüzde 0,40 değer kaybetti. Meksika Borsası'nda IPC Endeksi ise yüzde 0,32 ve Brezilya Borsası'nda Bovespa Endeksi yüzde 0,73 arttı. -PETROL FİYATI- Öte yandan ABD ham petrolünün varil fiyatı nisan ayı teslimi Asya'daki işlemlerde düne göre 2,46 dolar azalışla 98,73 dolardan satılıyor. ABD ham petrolünün varil fiyatı nisan ayı teslimi dün 3 sentlik artışla günü 101.90 dolardan kapatmıştı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı nisan ayı teslimi de bugünkü işlemlerde 2,34 dolar düşüşle 111.13 dolardan işlem görüyor.