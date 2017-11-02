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Kültür-Sanat

Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’ni George Clooney açıyor

Festival 17-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek

02 Kasım 2017 14:19

Bu yıl 5. yaşını kutlayan Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin açılış filmi belli oldu. Senaryosunu Coen kardeşlerin yazdığı ve George Clooney’nin yönettiği “Suburbicon”, festivalin açılış filmi olarak Türkiye’de ilk kez gösterilecek.

Matt Damon ve Julianne Moore’un başrolünü paylaştığı kara komedi türündeki film, 1950’lerde geçiyor ve karanlık olduğu kadar eğlenceli bir banliyö kâbusunu anlatıyor.

17-26 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek festival, Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak. 

Filmlerin gösterimi Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak. Progamının 6 Kasım’da açıklanacağı festivalin biletleri ise aynı gün mobilet.com’da satışa sunulacak

 

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Uluslararası Boğaziçi Film FestivaliGeorge Clooney

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