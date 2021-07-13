Uluslararası Bodrum Bale Festivali başlıyor

18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali pandemi sebebiyle iki yıl aradan sonra sanatseverlerin karşısına çıkacak. Festivalin tüm temsilleri Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin açılışı, 4 Ağustos Çarşamba akşamı, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün eserlerinden biri olan Harem ile gerçekleşecek.

7-8 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından geçen yıl dünya prömiyeri gerçekleştirilen Gangster müzikali, Amerika’nın 'Büyük Buhran Günleri'ni sahneye taşıyor.

11 Ağustos Çarşamba akşamı, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından bu yıl dünya prömiyeri gerçekleştirilen Pandemic balesi küresel salgını sanatın gözüyle sahneye taşıyacak.

14 Ağustos Cumartesi akşamı, Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun hayatının anlatıldığı Frida balesi sahnede olacak. Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenecek olan eserde Frida’nın küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına rağmen resim yaparak hayata tutunma çabası anlatılıyor.

Festivalin kapanışı 17 Ağustos Salı akşamı İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenecek Carmen balesi ile olacak.

4-17 Ağustos tarihlerinde Bodrum Kalesi’nde gerçekleşecek olan 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamındaki tüm etkinlikler saat 21.30’da başlayacak.