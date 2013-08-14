Dünyadan gazetecilerin Kahire izlenimleri

Mısır'da sabah saatlerinde ordunun Nahba ve Adeviyye meydanlarında devam eden darbe karşıtı gösterilere biber gazı ve gerçek mermilerle müdahale etmesinin ardından Nahba meydanı boşaltıldı. Çatışmaların devam ettiği Adeviyye meydanı ve çevresinden bildiren uluslararası basın mensupları güvenlik güçlerinin helikopterlerden ateş açtığını ve otomatik silahlar kullandığını belirtiyor. Adeviyye meydanının karşısındaki askeri binadan keskin nişancı ateşinin de açıldığı belirtilirken, şehrin üçüncü bir meydanında yeni bir protesto kampı kurmak için çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Guardian, Sky News ve İndependent gazeteleri muhabirlerinin Kahire'den ilk izlenimleri şöyle:

Mustafa Mahmud meydanında üçüncü bir kamp

Guardian gazetesinin Mısır muhabiri Patrick Kingsley gözlemlerini şöyle aktardı:

"Protesto kamplarına erişim şu anda engellenmiş durumda. Ordu, Kahire'nin batısında yer alan Nahda meydanına çıkan yolları kapadı.

Rabiatül Adeviyye meydanına gitmeye çalışan gazetecilere ateş açılıyor ve gözaltına alınıyorlar.

Kuzey batı Kahire'de yer alan Mustafa Mahmud meydanındayım. Mursi destekçileri, kamplarına saldırılması durumunda burada üçüncü bir kamp kuracaklarını açıklamışlardı.

Meydana vardığımda protestocular bir toplumsal müdahale aracını yakmışlardı. Çevredeki taşlardan barikat kuruyorlardı.

Birkaç dakika içinde güvenlik güçleri geldi ve gözyaşartıcı gaz kullanmaya başladı. Silah sesleri duyuldu.

Mursi destekçileri, Kahire'nin diğer bölgelerinden Adeviyye meydanına doğru yürüyüşe başladılar. İskenderiye dahil ülkenin bir çok bölümünde şiddet olayları tırmanıyor."

'İki tane ölü bebek gördüm'

Adeviyye meydanında olan Sky News muhabiri Tom Rayner izlenimlerini twitter'dan şöyle aktardı:

"Helikopterden kampın çeşitli bölgelerine biber gazı atılıyor. Silah atışları sık duyuluyor. Silahla başından yaralanan iki kişi daha getirildi.

Açılan keskin nişancı atışları sebebiyle insanlar çömelerek koşuşturuyorlar. Sokağın karşısındaki hastane girişine sığınmaya çalışıyorlar.

Camiye binlerce kadın ve çocuk sığınmış durumda. İki tane ölü bebek gördüm. Silah yarasıyla değil, sıcak ve susuzluktan ölmüşler."

'Sahnedeki kameramana ateş açıldı!'

Mısır asıllı amerikalı aktivist Mohamed Soltan'ın Adeviyye meydanından yaptığı bildirimlerde gazetecilere ateş açıldıığna ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.



"Sahnedeki kameramana ateş açıldı! Adeviyye maydanındaki sahnede üzerimize ateş açılıyor.

Adeviyye meydanındaki sahnede ikinci bir kameraman vuruldu.

Otomatik silahlar, keskin nişancılar, biber gazı... Darbe karşıtı protestolar sonlandırılmaya çalışılıyor.

Gözlerimin önünde 2 kameraman vuruldu. Gönüllüler hayatlarını riske ederek, dünyanın bizi öldürürlerken izlemelerini sağlıyor."



Öte yandan İndependent gazetesi muhabiri Alaistair Beach, Adeviyye meydanında kurulan seyyar hastanedeki ölü sayısını 42 olarak belirtti.

Çeviri: Deniz Zerin