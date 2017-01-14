Uluslararası Basın Enstitüsü’nden Bozdağ’a tepki: Temelsiz iftira!

Viyana merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Cezaevlerinde salt gazetecilik yaptı diye tutuklu hiçbir kimse yok" sözlerine tepki gösterdi. Bir açıklama yapan enstitü, Bozdağ’ın sözlerini gazetecilere yapılan adaletsizliğin haklı gösterilmeye çalışılması olarak yorumladı. Açıklamada "Mesnetsiz iddialara karşı kendilerini savunma fırsatı verilmeksizin aylardır demir parmaklıklar ardında tutulan onlarca gazeteciye yönelik temelsiz iftiraları reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Adam öldürmekten içeride yatan gazeteciler olduğunu" söyleyen Bozdağ, tutuklu gazetecilerin "anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, uyuşturucu madde ticareti" gibi suçlamalarla yargılandığını ifade etmişti. Bu ifadeleri "absürt ve yüz kızartıcı" diye niteleyen IPI Savunu ve İletişim Direktörü Steven M. Ellis, hapiste bulunan onlarca gazeteci arasında IPI Yönetim Kurulu Üyesi Kadri Gürsel ve aynı zamanda IPI üyesi olan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu gibi dünyaca ünlü isimlerin de bulunduğunu belirtti.

"Temelsiz iftira"

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ellis şu ifadeleri kullandı:

"Mesnetsiz iddialara karşı kendilerini savunma fırsatı verilmeksizin aylardır demir parmaklıklar ardında tutulan onlarca gazeteciye yönelik temelsiz iftiraları reddediyoruz. Her bir davada açıkça görüyoruz ki, yetkililerin gizli kalmasını tercih ettiği bilgilere dikkat çekme cüretini sergiledikleri için gazeteciler hapiste çürütülmeye çalışılıyor. Adalet Bakanı'nın öfke uyandıran, kalp kıran ifadelerine gülüp geçilebilirdi ama bunlar, tutuklu gazetecilere, ailelerine ve demokrasinin kendisine korkunç zararlar veren ve halen sürmekte olan müthiş adaletsizliği haklı göstermeyi amaçlıyor."

Kadri Gürsel’in eşi Nazire Gürsel de, “Bozdağ ‘tutuklu gazeteci var ama hiçbiri gazetecilikten değil’ diyor. İnanılmaz. Zaten gazetecileri hapse atan ülkelerin hepsinde bu böyledir. Yani hiçbir gazeteciye ‘Biz seni gazetecilikten içeri attık’ denmez. Mozambik bile olsa. Duruma göre bir suç isnat edilir” diye tweet atarak tepki göstermişti.

CHP milletvekilleri de TBMM'deki anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında tutuklu gazetecileri gündeme getirmişti. Bozdağ'ın sözleri üzerine CHP milletvekili Barış Yarkadaş, ''Hüsnü Mahalli'nin iddianamesi bile yok. Ahmet Şık terörist mi? Gazeteci, Sayın Bakan. Ahmet Şık gazetecidir'' demişti.