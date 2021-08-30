Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: Kuzey Kore'de nükleer reaktör yeniden başlatmış olabilir

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Kuzey Kore’nin Yongbyon nükleer reaktörün yeniden başlatmış olabileceğini söyledi. Reaktörde, nükleer silahlar için kullanılan plütonyum üretildiği düşünülüyor.

BBC’de yer alan habere göre, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, 2009 yılında Pyongyang tarafından ülkeden çıkarılmıştı ancak uydu görüntüleri üzerinden incelemeler yapılabiliyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), uydu görüntülerinde nükleer reaktörde temmuz ayından bu yana su çıkışı görüldüğünü, bunun da çalışmaya başladığı sinyali olduğunu açıkladı. Yongbyon nükleer tesisi, 5 MW reaktörüyle Kuzey Kore nükleer programının merkezinde yer alıyor.

IAEA, 2018 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Singapur’da görüşmesinde bu yana reaktörden ilk defa çalışma sinyalleri alındığını söyledi.

Yongbyon, Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesini anlamak için uzun zamandır gözlemleniyordu.

IAEA, reaktör ve çevresinde bulunan radyokimya laboratuvarının çalıştığına ilişkin sinyallerin “oldukça sorunlu” olduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının “açık bir ihlali” olduğunu söyledi.