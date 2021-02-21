Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, Tahran yönetimi ile IAEA arasındaki ilişkilerin görüşüldüğü açıklandı.

İran’ın IAEA Daimi Temsilcisi Kasım Garibadabi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Karşılıklı saygı çerçevesinde Grossi ile görüşmeler olumlu geçti. Görüşmelere ilişkin akşam saatlerinde bildiri yayımlanacak” ifadesini kullandı.

İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’nın (NPT) ek protokollerini uygulamayı sonlandırma kararı sonrası Grossi, dün akşam Tahran’a gelmişti. Grossi, İran temasları kapsamında İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile görüşmüştü.

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