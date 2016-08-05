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Kültür-Sanat

Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'ne 'darbe' iptali

23.sü düzenlenecek festival, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle iptal edildi

05 Ağustos 2016 22:35

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce 29 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirileceği açıklanan 'Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali' iptal edildi.

DHA'nın haberine göre; Aspendos Festival sitesinden yapılan açıklamada, "23. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 15 Temmuz'da yaşanan menfur olay nedeniyle gerçekleşemeyecektir. Saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Bu yıl yabancı ülkelerden katılımcı olmadan Antalya, Ankara, Mersin ve İstanbul Devlet Opera ve Bale müdürlüklerinin gösteri yapacağı duyurulan festival, 29 Ağustos'ta Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği 'Carmen' operasıyla başlayacaktı.

Festival kapsamında 1 Eylül'de Ankara Devlet Opera ve Balesi 2 perdelik 'Yevgeni Onyegin' adlı bale eserini, 5 Eylül'de Mersin Devlet Opera Balesi'nin 'Köroğlu' adlı 3 perdelik opera eserini, 8 Eylül'de İstanbul Opera ve Balesi 3 perdelik 'Le Corsaire' adlı bale eserini sahneleyecekti.

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