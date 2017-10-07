Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası başladı

MUĞLA, (DHA) - 6\'ıncı kez düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Muğla\'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Türkiye Yüzme Federasyonu, Muğla Valiliği, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organiza edilen şampiyona, Profilo Dolunayda Açık Su Yüzme Yarışı ile start verdi. Engelli sporcuların da bulunduğu 270 kişi, açık suda gece yüzme heyecanını yaşadı. Sahilde belirlenen alandan çıkış yapan sporcular 500 metrelik parkuru başarıyla tamamladı. Çok sayıda kişinin izlediği yarışlarda renkli görüntüler yaşandı. Yarışmada erkekler kategorisinde Denizhan Dağdelen, kadınlarda ise Bige Vardar birinciliğe ulaştı. Dereceye giren yüzücülere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

8 Ekim\'e kadar düzenlenecek şampiyona, çeşitli yarışmalarla sürecek.