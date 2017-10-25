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Kültür-Sanat

Uluslararası Antalya Film Festivali'nin kapanışına yıldız yağacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nin 27 Ekim'deki kapanış törenine, dünya sinemasından pek çok tanınmış isim katılacak

25 Ekim 2017 16:40

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin 27 Ekim\'deki kapanış törenine, dünya sinemasından pek çok tanınmış isim katılacak.
Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin kapanış töreni 27 Ekim\'de, Expo 2016 Kongre Merkezi\'nde saat 20.00\'da yapılacak. Kapanış törenine kariyerine çocuk model olarak başlayan, 1998 yılında 11 yaşındayken ilk Disney filmi olan  Parent Trap\'ta oynayan, ABD\'li oyuncu, model, pop şarkıcısı ve söz yazarı Lindsay Lohan, 70\'lerde başlayan kariyerine, 80\'lerde gençlerin idolü olarak devam eden Akademi ve SAG ödüllü Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist Matt Dillon, Fransız aktör Alain Delon ve Nathalie Delon\'un oğlu ABD\'li aktör Anthony Delon ve Emmy ödüllü \'Entourage\' dizisinde oynadığı \'Aktör Vincent Chase\' karakteriyle tanınan ABD\'li aktör Adrian Greiner katılacak. 
Ayrıca festivalin resmi seçkisinde yer alan \'Florida Project\' filminin oyuncuları Bria Vinaite, Mela Murder, \'Misafir\' filminin oyuncusu Saba Mubarak,\'April\'s Daughter\' filminin oyuncusu Joanna Larequi ve Jüri Başkanı Elia Süleiman\'ın eşi Lübnanlı şarkıcı Yasmine Hamdan da sinemaseverlerle buluşacak.

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