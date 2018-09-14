Uluslararası Antalya Film Festivali'nde 'en iyi film'e 320 bin lira ödül

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - BU yıl 29 Eylül- 5 Ekim günlerinde 55\'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde toplam 1 milyon 30 bin 500 liralık ödül dağıtılacak. \'En iyi film\' için 320 bin, \'en iyi yönetmen\' için de 155 bin lira ödül verilecek.

Büyükşehir Belediyesi Eylül Devam Meclisi, Başkanvekili Mesut Kocagöz başkanlığında yapıldı. Meclise, Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl 55\'incisi düzenlenecek Uluslararası Film Festivali damgasını vurdu. Oy birliği ile festivalde \'en iyi\'lerin alacağı ödül miktarı netleştirildi. Meclisten geçen karara göre, \'en iyi film\' için 320 bin, \'en iyi yönetmen\' için 120 bin, \'en iyi kadın ve erkek oyuncular\' için 15\'er bin lira ödül verilecek. Dağıtılacak diğer ödüllerle rakam, 1 milyon 30 bin 500 liraya ulaşacak.

CHP\'Lİ ÇEVİKOL: ULUSAL BOYUTU YENİDEN EKLEYECEĞİZ

CHP Grup Sözcüsü Cansel Tuncer Çevikol, ödüllerin bir kısmının euro, bir kısmının ise Türk lirası üzerinden ödenmesinin talep edildiğini, lira ile verilen ödüllerin değerinin geçen yıla göre değişmediğini, euro üzerinden verilecek ödüllerinin miktarının artırıldığını söyledi. Geçen yıl kaldırılan \'ulusal\' kategorinin yeniden festivale eklenmesi gerektiğini belirten Çevikol, festivali 55\'inci değil, ulusal bölüm kaldırıldığı için 2\'nci olarak nitelendirilebileceğini söyledi. Çevikol, \"Antalya\'da iktidarı alırsak halkın festivali olması için ulusal boyutu yine ekleyeceğiz\" dedi.

AK PARTİ\'Lİ BAYRAKTAR: 56\'NCISINI DA BİZ DÜZENLEYECEĞİZ

AK Parti Sözcüsü Bahattin Bayraktar ise Çevikol\'un yeni dönemde iktidarı almaktan bahsettiğini; ancak AK Parti iktidarı olarak festivalin 56\'ncısını da kendilerinin yapacağını kaydetti. Bayraktar, \"Yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dövizin olağanüstü yükselişi sonrasında euro ödüllerini yüzde 15 daha aşağı çektik, Türk lirası ödüllerini de yüzde 10 artırdık\" diye konuştu.

CHP\'li Reşat Oktay ise Antalya\'nın en önemli toplumsal etkinliğinin film festivali olduğunu vurgulayarak, \"Şahsım olarak önümüzdeki festivali 4\'üncü festival olarak kabul ediyorum. 51\'incisinden sonra devam ettirilmemiştir. Bu festivali kurulduğu günden bu yana takip ediyorum. Kısa pantolonum ile artistlerin geçtiği günü biliyorum. Antalya halkı festivalle yek vücut olmuş. Festivalimiz Yeşilçam ile bütünleşmişti. Ama artık Yeşilçam yok. Antalya halkı kendi yarattığı değerden mahrum kalmıştır. Eski günleri yad etmek amacıyla uyduruk bir kortej yapılıyor. Kimse kortejle ilgilenmiyor. Bunu yapmaya hakkınız yok\" dedi.

Meclisi yöneten Mesut Kocagöz ise Oktay\'a katılmadığını, festival ve korteje ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

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