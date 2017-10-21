Uluslararası Antalya Film Festivali kortejle başladı

Uluslararası Antalya Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı. Korteje halkın ilgisi yoğun olurken, sanatçı katılımı az oldu. Ulusal yarışma kategorisinin nedeniyle birçok oyuncu, yönetmen ve meslek örgütleri tepki göstermiş ve festivale katılmayacakları açıklamıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 54’üncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Antalya Film Festivali, her yıl düzenlenen geleneksel kortej geçişiyle başladı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünde klasik araçlara binen sinema oyuncuları, ilgiyle karşılandı.

Cadde boyunca, “Sinemanın Yıldızları Buradan Geçecek” tabelaları yerleştirildiği görüldü. Sanatçıların katılımı düşük olduğu korteje Necati Şaşmaz, Erhan Yazıcıoğlu, Bulut Aras, Osman Sınav, Murat Han, şarkıcı Bengü gibi isimler katıldı. Klasik araçların en önünde 1905 model bir araçla, sanatçı Sümer Tilmaç’ın fotoğrafı taşındı.

Öte yandan bazı klasik araçlar yolda kaldı, bu araçlara binen sanatçılar başka araçlara geçti. Korteje katılan sanatçılardan Bulut Aras, dünyanın en güzel şeyini yaşadıklarını söyledi. Aras, “Bundan güzel şey olabilir mi? Bu kadar güzelliği, sevgiyi ve içtenliği başka bir yerde yaşayamazdık. Karşılıksız sevgi muhteşem bir şey” dedi.

Festivalin ilgiyle karşılaştığını belirten Erhan Yazıcıoğlu da, “Halkımız yerli sanatçılara da büyük ilgi gösteriyor. Demek ki kendi yağımızda da kavrulabiliriz. Çok iyi şeyler yapmalıyız ki dışarıya karşı iyi olalım. Kendi içimizde birleşelim, dışarıya daha çok kafa tutalım. Kortejin sahibi halk ve olağanüstü” diye konuştu.

Uluslararası Antalya Film Festivali’nin ulusal yarışma kategorisinin kaldırılmasına çok sayıda ünlü isim tepki göstermişti. Oyuncu, senarist, yapımcı ve yönetmenler de ortak açıklama yaparak kararı eleştirmişti. Yönetmen Kaan Müjdeci’nin organizasyonuyla festivalle aynı tarihlerde Beyoğlu Sineması’nda alternatif bir ulusal yarışma düzenlenme kararı alınmıştı. (DHA)