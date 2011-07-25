-ULUSLARARASI ANTALYA CAZ FESTİVALİ SONA ERDİ ANTALYA (A.A) - 25.07.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü himayesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Antalya Caz Festivali, ''konuşan gitarın sahibi'' olarak adlandırılan Al Di Meola ile Fahir Atakoğlu Trio performanslarıyla sona erdi. Festivalin son gününde Aspendos Antik Tiyatrosu'nda ilk olarak, dünyaca ünlü Türk piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu, Grammy ödüllü vurmalı çalgılar virtüözü Horacio El Negro Hernandez ve bascı Alain Caron'dan oluşan ''Fahir Atakoğlu Trio'' grubu sahne aldı. Atakoğlu'nun bestesi olan ve Karadeniz ezgilerini yansıtan ''Black Sea'' eseri, izleyenlerce ayakta alkışlandı. Atakoğlu'nun ardından ünlü enstrümantal caz gitaristi Al Di Meola sanatseverlerle buluştu. Küçük yaştan itibaren müzikle ilgilenen ve ''konuşan gitarın sahibi'' olarak da adlandırılan Meola, sanatseverlere keyifli bir gece yaşattı. Festivalin kapanış gecesine, Antalya Valisi Ahmet Altıparmak ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ile çok sayıda sanatsever katıldı.