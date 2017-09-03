Uluslararası Anadolu Koşusu'nu 'Leshlaa' kazandı

İSTANBUL,(DHA)

Bu hafta sonu Uluslararası koşulara ev sahipliği yapan Veliefendi Hipodromu\'nda günün önemli ilk yarışını Leshlaa isimli at jokeyi Jimmy Quinn kazandı.

Son derece önemli bir yarış gününe daha ev sahipliği yapan İstanbul Veliefendi Hipodromu\'nda, bugün ilk Uluslararası Koşusu olma özelliğine sahip France Galop - FRBC Anadolu Koşusu gerçekleşti.

Türkiye aadına son olarak, 2010 yılında Derviş Ağa isimli safkanın galibiyeti ile sonuçlanan France Galop FRBC Anadolu Koşusu\'nun 2017 yılı galibi, Darley Harası tarafından yetiştirilen Godolphin ekürisinin Leshlaa isimli safkanı oldu. Safkan İrlanda\'lı jokeyi Jimmy Quinn idaresinde birinciliğe uzandı.