Uluslararası ajanslar istifaları flaş haber olarak verdi

T24 - Genelkurmay Başkanı Işık Koşener ile birlikte kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlarının istifasını uluslarası ajanslar flash haber olarak geçti. Uluslararası ajasnalaın temsilcileri istiflara dair bilgi almak için Türk gazetecileri soru yağmuruna tuttu.



Reuters haberi flash haber olarak verdi



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Koşaner'in "gördüğü lüzum üzerine istifa ettiğinin" belirtildiğini duyurdu. Dünya basınında büyük yankı oluşturan haberi Reuters ve birçok uluslararası ajans flash haber olarak duyurdu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın haberler üzerine İstanbul programını iptal ettiği bildirdi.



İngiliz BBC gelişmeleri "Komutanlar toplu halde istifa etti" başlığıyla verdi ve asker ile hükümet arasında yıllardır süren bir gerginlik olduğunu belirtti.



Yine İngiltere'den The Guardian gazetesi de gelişmeleri "Türkiye'nin en üst düzey komutanları hükümetle anlaşmazlık sebebiyle istifa etti" diyerek duyurdu.



Katar'dan yayın yapan El Cezire'nin internet sitesinde de Türkiye'deki gelişmeler "Komutanlar bıraktı" başlığıyla verildi.





AP: Türkiye'de demokrasi güçleniyor



Orgeneral Koşaner ile kuvvet komutanlarının emekiliklerini istemelerine Avrupa Parlamentosu’ndan değerlendirme geldi.



Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk olarak değerlendirilen bu duruma, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten’den bir değerlendirme geldi.

Oomen-Ruijten, “Türkiye’de demokrasi güçleniyor” dedi.





Erdoğan gerginlik beklemiyordu



Başbakan Erdoğan, dün yaptığı açıklamada YAŞ'ta bir gerginlik olmasını beklemediğini söylemişti.







Geçen yıl, YAŞ'ta hükümeti devirmeye yönelik komplo davalarında adı geçen isimlerin terfi edilmesi, hükümetin karşı çıkması üzerine gerçekleşememişti.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yüksek Askeri Şura ile ilgili dün yapılan pürüz olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, ''Normal olan şeyler bunlardır." demişti.





Özel Harpçi General



Kritik Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesi istifasını sunan Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner kimdir?

TSK'nın 27'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Işık Koşaner, 30 Ağustos 2010 tarihiden bu yana bu görevi sürdürüyordu.

Orgeneral Koşaner, 1965 yılında Kara Harp Okulundan, 1966 yılında Piyade Okulundan mezun oldu.

1976 yılına kadar Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde, Takım ve Bölük Komutanlığı, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında öğretmenlik, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda Komando Tugayında Takım Komutanlığı ve Tabur Karargâh Subaylığı, Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığında Özel Tim Komutanlığı yaptı.

Orgeneral Koşaner, 1978 yılında Kara Harp Akademisinden mezun oldu. Ardından kurmay subay olarak; Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığında Karargâh Subaylığı, NATO Savunma Kolejini bitirmeyi müteakip İtalya / Napoli'deki Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlığında Karargâh Subaylığı, 3'üncü Ordu Lojistik Başkanlığında Plan Koordinasyon Şube Müdürlüğü, İngiltere / Londra'da Savunma İncelemeleri Kraliyet Kolejini bitirmeyi müteakip Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Plan Daire Başkanlığında Strateji Şube Müdürlüğü, 8'inci Piyade Tümeni 131'inci Piyade Alay Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığında Kurmay Başkanlığı görevlerini yürüttü.

1992 Yılında Tuğgeneralliğe terfi eden Orgeneral Koşaner, bu rütbede; Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Plan Daire Başkanlığı ile 1'inci Komando Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

1996 yılında Tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesi ile Kara Harp Okulu Komutanlığı görevini yürüttü. 2000 yılında Korgeneralliğe terfi ederek sırasıyla; Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2004 yılında Orgeneralliğe terfi eden Orgeneral Koşaner, 2004-2005 yılları arasında Ege Ordu Komutanlığı, 2005-2006 yılları arasında Genelkurmay II'nci Başkanlığı, 2006-2008 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı, 2008-2010 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulundu. 30 Ağustos 2010 tarihinden geçerli olarak Genelkurmay Başkanlığına atandı.

Orgeneral Koşaner, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Kore Cumhuriyeti Millî Güvenlik Liyakat Madalyası ve Pakistan İmtiyaz Nişanı sahibi.bilmektedir.

