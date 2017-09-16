Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası sona erdi

Türkiye Boks Federasyonu tarafından bu yıl 31.\'si düzenlenen Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası, bugün oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi.

İstanbul\'un ev sahipliğinde Bağcılar Olimpik Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen turnuvanın final gününde genç kadınlar ve genç erkekler kategorisinde 20 maç oynandı.

Türkiye erkeklerde takım halinde 1. olurken, kadınlarda ise Rusya\'nın takım halinde ilk sırada yer aldığı bu önemli organizasyonda altın madalya kazanan isimler şöyle:

ERKEKLER

49 kg - Fırat Daya, 52 kg - Azad Demirhan, 56 kg - Ünal Kalkışım, 60 kg - Barış Çakan, 64 kg - İbrahim Hakkı Gezer, 69 kg- Bera Doğan Kılıç, 75 kg - Bulutcan Şahin, 81 kg - Bayram Malkan, 91 kg - Berat Acar, +91 kg - Justis Huni (Avustralya).

KADINLAR:

48 kg -Sonya Sonya (Hindistan), 54 kg - Artamonova (Rusya), 51 kg - Molchanova Ekateziha (Rusya), 57 kg - Vladislava Kukhta (Kazakistan), 60 kg - Çağla Aluç, 64 kg - Cansel Oltu, 69 kg - Nataliya Sychhugova (Rusya), 75 kg - Shamonova Anastasiia (Rusya), 81 kg - Araylym Begdilda (Kazakistan), +81 kg - Dina Islambekova (Kazankistan)

İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)