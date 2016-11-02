Uluslararası Af Örgütü'nün Moskova ofisi mühürlendi

İngiltere merkezli insan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü çalışanları, Rusya'nın başkenti Moskova'daki merkezlerinin yetkililerce mühürlendiğini duyurdu.

Çalışanlar bugün ofise vardıklarında, giriş kapılarını mühürlenmiş, kilitleri değiştirilmiş ve elektriği kesilmiş halde bulduklarını açıkladılar.

İnsan hakları kuruluşu, kendilerine hiçbir uyarı yapılmadığını ve durumun "basit, idari bir açıklamasının" olduğunu umduklarını kaydetti.

Örgüt geçmişte de Rus yetkililer tarafından rahatsız edildiklerinden dem vurmuştu.

Örgütün Moskova direktörü Sergey Nikitin, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan mühürlerin ve değiştirilmiş kilitlerin fotoğrafını paylaştı.

Örgüt çalışanı Alexander Artemyev, Dozhd TV'ye yaptığı açıklamada ofisi 20 yıldır Moskova Belediyesi'nden kiraladıklarını belirtti.

Artemyev "kirayı daima zamanında ödediklerini de" söyledi.

Örgütün Avrupa Direktörü John Dalhuisen, ofislerinin mühürlenmesinin nedenini bilmediklerini söyleyerek, durumu "nahoş bir sürpriz" şeklinde nitelendirdi.

Dalhuisen, sorunu çözmeye çalıştıklarını da kaydederek, bu durumdan sonuç çıkarmak için henüz erken olduğunu vurguladı.