Uluslararası Af Örgütü'nden Türkiye'ye: İnsan hakları savunucularını derhal serbest bırakın!

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'yi tutukluluklarının 100’üncü gününe girilen insan hakları savunucularını derhal serbest bırakmaya çağırdı.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye’de tutukluluklarının yüzüncü gününe girilen insan hakları savunucularının serbest bırakılmaları çağrısında bulundu. Örgütten yapılan açıklamada haksız bir şekilde tutuklanan 11 aktivistin koşulsuz bir şekilde derhal serbest bırakılmaları istendi.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve Alman vatandaşı Peter Steudtner de dahil 10 kişi 5 Temmuz’da İstanbul Büyükada’da düzenlenen bir seminer sırasında gözaltına alınmış, daha sonra ise tutuklanmıştı. Örgütün Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç ise bu olaydan bir ay önce tutuklanmıştı.

"Saçma ve uydurma suçlamalar"

Geçen hafta açıklanan iddianameye göre insan hakları savunucularının "Silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 15'er yıla kadar hapsi isteniyor. Uluslararası Af Örgütü, bu suçlamaların "saçma ve uydurma" olduğunu belirtti.

Örgütün Avrupa Direktörü John Dalhuisen yaptığı açıklamada, “100 gün önce meslektaşlarımız insan haklarını savundukları için hapsedildiler. Her geçen gün, darbe sonrası uygulanan baskılar Türkiye’deki adalet sisteminin kusurlarını daha da ortaya çıkarıyor” ifadesini kullandı. Dalhuisen, iddianamenin en ufak bir incelemeye dayanmayan yalan ve imalardan oluştuğunu, kendine saygısı olan hiçbir mahkemede yeri olmadığını savundu.

İnsan hakları savunucularını tutuklamanın muhalefete müsamaha gösterilmeyeceği mesajı vermeyi amaçladığını belirten Dalhuisen, ancak İdil Eser ve arkadaşlarının cesaretinin daha aydınlık bir mesaj verdiğini, eleştirel seslerin susturulamayacağını ifade etti.

"Delil yok"

Uluslararası Af Örgütü’nün açıklamasında üç aylık bir soruşturmanın ardından savcılığın iddia ettiği ‘fantastik’ suçlamalarıyla ilgili hiçbir delil bulunmadığı da belirtildi. Göz yaşartıcı gaz kullanımıyla ilgili veya açlık grevindeki eğitimcilerin serbest bırakılması çağrısı gibi sıradan insan hakları faaliyetlerinin terörizmle bağdaştırılmasının tuhaf olduğu kaydedildi.

Ayrıca ilerleyen günlerde İdil Eser’in doğum günü için 25 ülkede etkinlikler düzenleneceği açıklandı. Söz konusu etkinliklerin Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenecek bir doğum günü partisinden, Madrid’de kurulacak sembolik bir hapishanede yapılacak olan basın toplantısına kadar çeşitlilik içinde olacağı ifade edildi.