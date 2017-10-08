Büyükada'da tutuklanan insan hakları aktivistlerine 15 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Büyükada'da 5 Temmuz tarihindeki toplantıya katıldıkları gerekçesiyle aralarında Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi'nin de bulunduğu 8'i tutuklu 11 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Aktivistler hakkında "Silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarıyla 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükada'da 5 Temmuz 2017'de toplantı yaptıkları sırada gözaltına alınan ve aralarında Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcilerinin bulunduğu 11 aktivist hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianamede, Büyükada'daki toplantıyı Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç'ın organize ettiği ancak Kılıç'ın Bylock kullandığı iddiasıyla İzmir'de gözaltına alındığı diğer şüphelilerin de Büyükada'da buluşup toplantıya başladıkları anlatıldı.

"Amaç : Adalet Yürüyüşü'nü kaosa dönüştürmek"

İddianamede aktivistlerin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşü'nü kaosa dönüştürmeye çalıştıkları ve yaşanacak karışıklığı da diğer illere ve ilçelere yaymak istediklerinin amaçladığı iddia edildi. İddianamede Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla, diğer şüpheliler hakkında ise, "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamedeki isimler

İddianamede yer alan şüpheliler şöyle, Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi, Yurttaşlık Derneği'nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acu, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan, Yurttaşlık Derneği'nden Özlem Dalkıran, eski Mazlum Der'li aktivist Şeyhmus Özbekli.