Uluslararası Af Örgütü, Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle Hong Kong'daki ofisleri kapatma kararı aldı

Uluslararası Af Örgütü, Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında oluşan baskıcı ortamın sonucunda Hong Kong’daki iki ofisini kapatma kararı aldı. İnsan hakları örgütü, Çin’in uyguladığı Ulusal Güvenlik Yasası altında çalışmalarının “imkansız hâle geldiğini” söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, Uluslararası Af Örgütü 40 yıldır ofisinin olduğu Hong Kong’da ofisleri kapatma kararı aldı.

Af Örgütü, Hong Kong’da yürürlüğe giren, bölücülük, ayrılmacılık, terörizm ve yabancı güçlerle gizli anlaşma gibi suçlarla ömür boyu hapis cezası getirebilen Ulusal Güvenlik Yasası altında çalışmanın zorlaştırıldığını belirtti.

Ulusal Güvenlik Yasası nedir?

Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası, Pekin'e Hong Kong'daki yaşamı şekillendirmek için daha önce hiç sahip olmadığı güçler berdi. Yasayı desteklemeyenler, protesto ve ifade özgürlüğünü etkili bir şekilde kısıtladığını söylüyor. Çin ise şehre istikrarı geri getireceğini söylemişti.

Yeni yasanın temel hükümleri şunları içeriyor:

Bölücülük, ayrılmacılık, terörizm ve yabancı güçlerle gizli anlaşma gibi muallak suçlar ömür boyu hapisle cezalandırılabiliyor. Toplu taşıma tesislerine zarar vermek terörizm olarak kabul edilebiliyor. Sabıkası olanların seçilme hakları, ellerinden alınıyor. Yeni düzenlemede şirketlere keyfi cezalar kesilebiliyor. Çin hükümeti, şehrin otoritelerini tanımayan personelleri şehirde görevlendirebiliyor. Bu ofis, gerekli gördüğünde bazı davaları Çin'e götürebiliyor. Bunun yanında Hong Kong, yasayı uygulayacak bir ulusal güvenlik komisyonu oluşturdu. Başına da Çin hükümetinden görevli biri atandı.