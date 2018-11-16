Uluslararası Af Örgütü: Suudi Arabistan'ın yürüttüğü Kaşıkçı soruşturmasının güvenilirliği yok

Uluslararası Af Örgütü, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan tarafından yürütülen soruşturmanın güvenilirliğinin olmadığını belirterek, "Sorumluların adalet karşısına çıkarılması için Birleşmiş Milletler (BM) soruşturması gereklidir" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Başsavcılığı'nın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturma hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi.

Açıklamada, "Sudi Arabistan'ın korkunç bir insan hakları sicili var. Suudi Arabistan'ın yürüttüğü Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmaların güvenilirliği yoktur. Sorumluların adalet karşısına çıkarılması için Birleşmiş Milletler (BM) soruşturması gereklidir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetinde uluslararası soruşturma açılması için yaptığı çağrıya işaret edilen açıklamada, "Türkiye'nin Kaşıkçı cinayeti için uluslararası bir soruşturma başlatılması çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, BM'nin soruşturma açmasını talep etmeli." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, "Suudi savcılar, güvenilir olmayan soruşturma sonrasında Kaşıkçı cinayetinde 5 şüpheli için ölüm cezası talep ediyor. Gerçeklerin tespit edilmesi ve adil bir yargılamayla sorumluların adalete teslim edilmesi için idam cezası olmayan güvenilir bir soruşturmaya ihtiyacımız var." ifadesine yer verildi.

Örgüt, bağımsız bir BM soruşturmasının gerçeği ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak için tek seçenek olduğu çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamının istendiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, "Kaşıkçı'nın cesedi, konsoloslukta parçalanarak dışarı çıkarıldı." açıklamasını yapmıştı.

Kaşıkçı'yı öldüren ekibi kurma emrini eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri'nin verdiğini, öldürme emrinin ise ekibin başkanı tarafından verildiğini belirten Şelan, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamı istendi." değerlendirmesinde bulunmuştu.