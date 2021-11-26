Uluslararası Af Örgütü: Osman Kavala serbest bırakılmadı, ihlal prosedürü başlatılmalı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, birleştirilen Gezi Davası’nın bugün görülen duruşmasında, Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Kararın ardından bir açıklama yayımlayan Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Konseyi ülkelerinin başkanlarını, salı günü Strasburg’da yapılacak toplantıda Türkiye’ye karşı ihlal prosedürünü başlatmaya çağırdı.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi Direktörü Nils Muižnieks, “Türkiye’nin Osman Kavala’yı cezaevinden tahliye etmemek için öne sürdüğü gerekçeler miadını doldurdu. Türkiye’nin AİHM’in bağlayıcı kararını uygulamayı reddetmesi, Kavala’nın kişi hürriyeti hakkının ihlalidir ve Avrupa’nın insan hakları sisteminin bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır” dedi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye’nin Osman Kavala’yı cezaevinden tahliye etmemek için öne sürdüğü gerekçeler miadını doldurdu. Türkiye’nin AİHM’in bağlayıcı kararını uygulamayı reddetmesi, Kavala’nın kişi hürriyeti hakkının ihlalidir ve Avrupa’nın insan hakları sisteminin bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Bu dava, AİHM’in Türkiye’yi mahkum ettiği amansız siyasi zulmün bir diğer perdesidir. Bir ülkenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) gereğince sahip olduğu yükümlülüklerini bu denli hiçe saydığı bir durumda, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi harekete geçmek ve ihlal prosedürünü başlatmak zorundadır. Avrupa Konseyi ve üye devletler, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını sağlamak için ellerinden geleni yapmalıdır"