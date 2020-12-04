Uluslararası Af Örgütü: Osman Kavala'nın serbest bırakılmaması, Türkiye'nin işlemeyen adalet sistemi üzerinde bir başka utanç verici leke

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü Nils Muižnieks, AİHM kararı ve iki kez tahliye, bir kez beraat etmesine rağmen hakkında yeni bir dava açılarak cezaevinde tutulan iş insanı Osman Kavala'ya ilişkin açıklama yaparken, "Türkiye'nin işlemeyen adalet sistemi üzerinde bir başka utanç verici leke" ifadesini kullandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının icra edilmesini izlemekten sorumlu olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala'nın son tutukluluk dosyasının kesinleşen AİHM kararındaki ihlalleri sürdürdüğüne dair kanaatini tekrarladı, Kavala'nın derhal tahliyesini Türkiye makamlarından talep etti.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü Muižnieks, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Dünkü karar ve geçen yılki AİHM kararı Türkiye yetkilileri tarafından görmezden gelinemez. Karara uyulmaması ve Osman Kavala’nın dördüncü yılına giren hapis cezası hukuka aykırıdır. Osman Kavala'nın parmaklıklar ardında geçirdiği her gün, tutukluluğunun ardındaki gizli saikin bir başka kanıtıdır.

"Türkiye yetkililerinin Osman Kavala'yı serbest bırakmak ve aleyhindeki cezai soruşturmaya son vermekten başka seçeneği yok. Bunların yapılmaması, Kavala’nın insan haklarının daha fazla ihlal edilmesi anlamına gelecek ve Türkiye’nin işlemeyen adalet sistemi üzerinde bir başka utanç verici leke olacaktır."