Uluslararası Af Örgütü: Osman Kavala kararı sonrası Avrupa Konseyi ihlâl prosedürü başlatmalı

4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verilmesinin ardından bir açıklama yayımlayan Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Konseyi ülkelerinin başkanlarını, Salı günü Strasbourg'da yapılacak toplantıda Türkiye'ye karşı ihlâl prosedürünü başlatmaya çağırdı.

Uluslararası Af Örgütü bugün yayımladığı açık mektupta devlet başkanlarına, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2019'daki kararına uymayı reddetmesinin ardından bu prosedürü başlatma çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi Direktörü Nils Muižnieks, "Türkiye'nin Osman Kavala'yı cezaevinden tahliye etmemek için öne sürdüğü gerekçeler miadını doldurdu. Türkiye'nin AİHM'in bağlayıcı kararını uygulamayı reddetmesi, Kavala'nın kişi hürriyeti hakkının ihlâlidir ve Avrupa'nın insan hakları sisteminin bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" dedi.

Osman Kavala, hakkında kesinleşmiş bir hüküm olmamasına rağmen dört yıldan uzun süredir Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Avrupa Konseyi, AİHM'in Osman Kavala'yla ilgili kararlarının uygulanmaması halinde Türkiye'ye ihlâl prosedürü başlatacağını açıklamıştı.

AİHM, 10 Aralık 2019 tarihli kararında, Kavala'nın "makul şüphe olmadan, siyasi nedenlerle tutuklanması ve bireysel başvurusunun makul sürede incelenmemesini" gerekçe göstererek, bu durumun hak ihlali olduğunu belirtmişti.

AİHM kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) taraf olan tüm devletler için AİHM kararlarının bağlayıcı olmasına yönelik adım atabiliyor.