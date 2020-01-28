Uluslararası Af Örgütü: Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı

Uluslararası Af Örgütü, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle 819 günden bu yana tutuklu bulunan Osman Kavala'nın tutukluluk haline devam kararına yönelik olarak, "Parmaklıklar ardında bir dakika bile tutulmaması gerekirken iki yıldan uzun bir süredir tutuklu yargılanan Kavala derhal serbest bırakılmalıdır." açıklamasında bulundu.

Silivri'deki 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi davasında tutukluluğuna devam kararı verilen Osman Kavala için davayı izleyen Uluslarası Af Örgütü'nden yapılan açıklamada, Kavala’nın tutukluluğuna devam kararının, bağımsız sivil toplumu susturma girişimlerinin bir göstergesi olduğuna yönelik vurgu yapıldı.

"Parmaklıklar arasında bir dakika bile tutulmaması gereken Kavala derhal serbest bırakılmalı"

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kıdemli Kampanyacısı Milena Buyum'un Osman Kavala'nın tutukluluk haline ilişkin olarak şunları söyledi: "Osman Kavala 819 gündür; değil hükümeti ortadan kaldırma amacıyla komplo kurmak, suç teşkil eden herhangi bir fiilde bulunduğunu bile gösterebilecek hiçbir kanıt sunulmaksızın, asılsız suçlamalarla cezaevinde tutuluyor.

Parmaklıklar ardında bir dakika bile tutulmaması gerekirken iki yıldan uzun bir süredir tutuklu yargılanan Kavala derhal serbest bırakılmalıdır.”

Osman Kavala ile diğer 15 sivil toplum insanının yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 18 Şubat’ta görülecek.

Osman Kavala Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüsle suçlanıyor

Osman Kavala 18 Ekim 2017’de İstanbul’da polis tarafından gözaltına alındı. Kavala, 1 Kasım’da, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs’ ile suçlanarak tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

19 Şubat 2019 tarihli iddianame 4 Mart 2019’da İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dava 29 Aralık 2017’de Anayasa Mahkemesi’ne ve 8 Haziran 2018 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşındı.

AİHM'den serbest bırakılsın kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 10 Aralık 2019 tarihli kararında sivil toplumun önde gelen ismi Osman Kavala’nın Kasım 2017’den beri keyfi olarak gözaltında tutulduğuna hükmetmişti. Mahkeme, Kavala’nın kötü niyetle ve hukuka aykırı amaçlarla tutuklandığını ve bu şekilde tutukluluk halinin uzatıldığını; bu durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlali olduğunu ve Kavala’nın derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti.

Osman Kavala 1 Kasım 2017’den beri Silivri Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Kavala, Yiğit Aksakoğlu ve aynı davada yargılanan diğer 14 kişi, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek” ile suçlanıyor.

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