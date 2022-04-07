Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda FIFA'ya çağrı: Katar'da zor koşullarda çalışan göçmen işçilerle ilgili adım atılmalı

Uluslararası Af Örgütü’nün hazırladığı yeni bir rapor, Katar Dünya Kupası öncesi ülkeye gelen göçmen işçilerin zorla çalıştırmaya ve işçi istismarına maruz kaldığını gösterdi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), sorunların önlenmesi için gerekli adımları atmamakla suçlandı.

The Guardian’da yer alan habere göre,Dünya Kupası’na altı aydan az süre kala, ev sahibi olacak Katar’daki göçmen işçilerin içinde çalıştığı zor koşullar gündem olmaya devam ediyor.

Uluslararası Af Örgütü’nün hazırladığı yeni rapor, sekiz farklı şirketten 59 eski ve mevcut çalışanla görüşmelere dayanarak şu sonuçlara ulaştı.

Irk ve dile dayanan ücret ayrımcılığı

10 kişiye kadar paylaşılan odalarda sağlıksız ve hijyenik olmayan yaşam koşulları

Güvenlik görevlilerinin günde 12 saate kadar, izin günü olmadan aylarca çalışması

İzin günü kullanmak isteyen işçilerin büyük maaş kesintileriyle tehdit edilmesi

İş sırasında hatalara karşı büyük cezalar

Mesai ücretlerinin ödenmemesi

Rapor, sekiz özel güvenlik şirketinin uluslararası standartlarda insan haklarına saygı duyma sorumluluğunu yerine getirmediğini gösterdi.

FIFA ve organizasyon ortağının bu istismarlar ortaya çıktığı sırada bu şirketlerle çalıştığı belirtilirken FIFA’dan işçilerin durumuna ilişkin adım atılması talep edildi.

FIFA ve Yüksek Komite’nin Katar’a Çalışma Yasası’nı uygulamaya sokması ve çalışma reformlarını yerine getirmesi konusunda baskı yapması yönünde çağrıda bulunuldu.