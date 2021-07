Uluslararası Af Örgütü'nden "Türkiye'de işkenceyle ilgili tespit yok" diyen Soylu'ya: İşkence, kötü muamele ve zorla kaybetme iddialarımız var

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Ben Uluslararası Af Örgütü'nün muhatabıyız. Biz acayip de mücadeleler yaptık. 4,5 yıldır işkenceyle ilgili en ufak bir şey önümüze koymadılar. İnsan hakları derneklerinin hepsi siyasal gözlükle bakarlar. Türkiye'de işkenceyle ilgili tespit yok." sözlerine, "Sayın Soylu'nun iddiasının aksine işkence, kötü muamele ve zorla kaybetme iddialarımız var." diye yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in hakkındaki iddiaları değerlendirdiği canlı yayında, "Ben Uluslararası Af Örgütü'nün muhatabıyız. Biz acayip de mücadeleler yaptık. Özellikle FETÖ'nün, salonda şey yapılan fotoğrafları vardı ya, bu insanlığa aykırıdır falan. Burada biz bu Af Örgütü'yle ilgili her seferinde karşı karşıya geliriz, onlar Türkiye'ye gideceği yeri söylerler, göndeririz, her yeri ziyaret ederler. 4,5 yıldır işkenceyle ilgili en ufak bir şey önümüze koymadılar. İnsan hakları derneklerinin hepsi siyasal gözlükle bakarlar. Türkiye'de işkenceyle ilgili tespit yok. Kötü muameyle ilgili tespit vardı. O da nerede biliyor musun? Uyuşturucu satıcılarından. Uyuşturucu satıcısına kötü muamele yapıyorsun diyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan, Twitter hesabından, Soylu'nun açıklamalarına yönelik, "Sayın Soylu'nun iddiasının aksine işkence, kötü muamele ve zorla kaybetme iddialarımız var. Burada paylaşıyorum. Uluslararası Af Örgütü olarak uzun yıllardır bırakın tesisleri gezmeyi, sorularımıza zamanında cevap alabildiğimizi söyleyemem. Şu konuda ise sayın bakanın hakkını vereyim, açıklayıcı olmasa ve geç de olsa çoğu sorumuza cevap verildi.Ayrıca zorla kaybedilen 4 kişi aylar sonra Emniyet Müdürlüklerinde ortaya çıktı. Bunu da söyledik. Ne söylememiz gerek daha?" şeklinde yanıt verdi.

