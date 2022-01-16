Uluslararası Af Örgütü'nden İtalya'ya çağrı: Aşısızlara ayrımcılık yapılmamalı

Uluslararası Af Örgütü, 50 yaş üstüne aşının zorunlu olduğu ve toplu taşıma gibi pek çok hizmetten faydalanmak için Covid aşısı kanıtı istenen İtalya'ya aşısızlara yönelik ayrımcılık yapılmaması konusunda çağrıda bulundu.

İtalya'da alınan yeni kararla 50 yaş üstü için ve toplu taşıma gibi hizmetlerden yararlanılabilmesi için Covid aşısı zorunlu hâle geldi.

Uluslararası Af Örgütü, aşısız kişilerin de dışlanmadan seyahat edebilmesi, işe gidip gelebilmesi için maske zorunluluğu, Covid testi gibi alternatif önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Af Örgütü İtalya, zorunlu aşının kabul edilebileceğini ancak kısıtlı bir zaman diliminde uygulanabileceğini ve meşru bir kamu sağlığı koruma amacına uygun olması gerektiğini söyledi.

Af Örgütü "Hükümet, tüm nüfusun eğitim, çalışma, sağlık hizmeti alabilme gibi konularda haklarını yerine getirmeye devam etmelidir" dedi.