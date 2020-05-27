Uluslararası Af Örgütü'nden George Floyd cinayetine ilişkin açıklama: Irk temelli ayrımcılık ve ölümcül polis şiddeti hesap vermeli

Uluslararası Af Örgütü, ABD Minneapolis’te polisin boğarak öldürdüğü George Floyd cinayetine ilişkin bir açıklama yayınladı. ABD'de her sene çok fazla kişinin polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, başta siyahlar olmak üzere birçok grubun ırk kökenli ayrımcılığa uğradığı vurgulandı. Uluslararası Af Örgütü, öldürücü güç kullanımının sınırlandırılmasını öngören PEACE Yasasını çıkarmak için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla çağrıda bulundu.

FBI'ın hızlı ve şeffaf bir soruşturma yürüterek, öldürülen kişinin ailesinin gelişmelerden haberdar edilmesi gerektiğini belirten Uluslararası Af Örgütü'nün açıklaması şu şekilde:

"ABD - Minneapolis’te bir polis memurunun bir sivile uyguladığı şiddet görüntüleri 25 Mayıs’ta, ortaya çıktı. Videoda polis memuru bir erkeği hareket edemez hale getirmek için nefessiz bırakana kadar diziyle boynuna bastırıyordu. Polisin ölümcül müdahalesine maruz kalan George Floyd yaşananlar sonrası hayatını kaybetti. ABD’de her yıl polis şiddetiyle çok sayıda kişi hayatını kaybediyor. Bu son şiddeti açığa çıkaran video görüntüleri hakkında Uluslararası Af Örgütü ABD Şubesi Ceza Adalet Programları Kıdemli Sorumlusu Kristina Roth açıklama yaptı:

“Hiç kimse her gün bir polis memurunun hayatına son verip vermeyeceğinden emin olmadığı bir güne uyanmamalı. Ancak ülkenin dört bir yanında, başta siyahlar olmak üzere ırk temelli ayrımcılığa uğrayan gruplar, bu acı verici ve travmatik hakikatle yaşıyor. Minneapolis’teki bu polis memurunun davranışları, bugüne kadar birçok kayıp veren bir toplumu daha da derin bir dehşete düşürdü.”

Polisin görevi insan hayatını korumaktır

“New York polisi tarafından öldürülen Eric Garner’ın ‘nefes alamıyorum’ dediği günün üzerinden yaklaşık altı yıl geçtikten sonra, polis memurlarının halen bir kişinin yardım talebine kulak vermeyi öğrenmemiş olmasına öfkeliyiz. Bu kişinin hayatı önemliydi. Eric Garner, Michael Brown, Akai Gurley, Tamir Rice, Breonna Taylor ve daha nicelerinin hayatı da önemliydi. Polisin görevi insan hayatını korumaktır; siyahlara insani muamele uygulamayı reddeden polis memurları bu ilkeyi görmezden geliyor. Söz konusu polis memuru, mensubu olduğu polis teşkilatının politikalarını da ihlal etmiş olabilecek öldürücü güç kullanımı nedeniyle hesap vermelidir.”

Uluslararası Af Örgütü ABD Şubesi, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) durumu ele aldığını öğrenmekten memnuniyet duymakta ve hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi, bununla birlikte öldürülen kişinin ailesinin soruşturma sonuçlanana dek gelişmelerden haber edilmesi için çağrı yapmaktadır.

Ayrıca, Uluslararası Af Örgütü ABD Şubesi, ABD Kongresi’ne, öldürücü güç kullanımının sınırlandırılmasını öngören PEACE Yasasını çıkarmak için gerekli çalışmaları yapma çağrısında bulunmaktadır. Öldürücü güç kullanımına yalnızca ve mutlak surette son çare olarak başvurulmalıdır.

Polisin yükümlülükleri ve öldürücü güç kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayın."

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