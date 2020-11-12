Uluslararası Af Örgütü'nden dünya liderlerine çağrı: G20 zirvesinde Suudi Arabistan üzerindeki baskıyı artırın

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), uluslararası kamuoyundan insan hakları ihlalleri sebebiyle Suudi Arabistan üzerindeki baskıyı artırmasını talep etti.

UAÖ, dünyanın en güçlü 20 ekonomisinin liderlerini bir araya getiren bir sonraki G20 zirvesinin Suudi Arabistan'da gerçekleştirileceğini hatırlatırken tüm liderlere konuşmalarında ve ikili görüşmelerinde Suudi kadın hak savunucularının durumunu gündeme getirme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'daki kadın hakları ihlalleri konusunda açıklamalarda bulunan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanyalar Sorumlusu Damla Uğantaş, "Ülkede insan hakları savunucuları, yazarlar ve din görevlileri de dahil olmak üzere neredeyse tüm bağımsız sesler, barışçıl ifade veya aktivizmle bağlantılı suçlamalarla karşı karşıya kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'da kadın hakları için erdiği mücadele sebebiyle 2018'den bu yana tutuklu bulunan Nesime el-Seda'nın durumuna dikkat çeken Uğantaş, "Suudi kadın hak savunucularına yönelik #UnmuteSaudiVoices (#SuudiSesleriSusturmayın) başlıklı bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız tabii ki öncelikle Nesime’nin serbest kalması ve ona yöneltilen tüm suçlamaların düşürülmesi, ardından Suudi Arabistan’da yalnızca kadın haklarını savunduğu için tutuklanan, kötü muameleye maruz kalan tehdit edilen kadınlara yönelik ihlallerin durdurulması. Uzun vadede ise kadın haklarının koruma altına alınması" değerlendirmesinde bulundu.

Nesime el-Seda'nın tutukluluğu sırasında kötü muamleye maruz kaldığını ifade eden Uğantaş, Tutuklandığı tarihten bu yana çocukları dahil ailesinden hiçbir üye ve avukatıyla görüşmesine izin verilmedi. Nesime için en ironik durum ise Nesime’nin çalışma alanları olan kadınların araç kullanmasına izin verilmiş ve vasilik sisteminde bazı değişiklikler yapılmış olmasına rağmen Nesime’nin tutukluluk halinin devam etmesi" dedi.

Nesime 2015 yılında kadın hakları konusundaki çalışmalarını görünür kılmak için belediye başkanlığına aday olmak istemiş, ancak bu girişimi engellenmişti.

Uğantaş, "Suudi Arabistan’ın bu yıl 21-22 Kasım'da gerçekleşecek G20 Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor olmasını ülkedeki kadın hakları savunucularının durumuna dikkat çekmek için önemli fırsat olarak görüyoruz. Bu kapsamda G20 Zirvesi’ne katılacak olan tüm liderlere konuşmalarında ve ikili görüşmelerinde Suudi kadın hak savunucularının durumunu gündeme getirme çağrısında bulunuyoruz. Kadın haklarının teminat altına alınması için uluslararası baskının artırılması gerekiyor zira Suudi Arabistan yetkilileri yapılan küçük değişikler ile büyük insan hakkı ihlallerinin üstünü örtüyor." mesajını verdi.