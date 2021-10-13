Uluslararası Af Örgütü’nden Doğu Türkistan için harekete geçme çağrısı

Uluslararası Af Örgütü Birleşmiş Milletler'e (BM) üye ülkelere gönderdiği mektupta uluslararası toplumun Çin’in Şincan Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerinin kınanarak adaletin ve hesap verilebilirliğin önünün açılması gerektiğini belirtti.

Açıklama, Af Örgütü’nün Şincan Özerk Bölgesi’ndeki nedensiz yere tutuklanan ve sistematik işkenceye maruz kalan yüz binlerce Uygur’un serbest bırakılması için Çin hükümetine yaptığı dilekçeye gelen imzalar sonucunda yapıldı.

184 ülkeden 323 bin 832 kişi imzaladı

Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard örgütün sunduğu dilekçeye 184 ülkeden 323 bin 832 kişinin imzalamasının ardından BM ülkelerine çağrıda bulunmak zorunda hissettiklerini açıkladı.

Callamard atılan her bir imzanın Müslüman azınlığa karşı gerçekleştirilen sistematik eziyetin sonlandırılması adına Çin’e yapılmış doğrudan bir çağrı olduğunu belirtti.

Genel Sekreter Callamard konuşmasında Şincan’da bulunan toplama kamplarının kapatılarak buralarda ve hapishanelerde nedensiz yere tutulan Uygurların derhal serbest bırakılmasını istedi.

Uluslararası Af Örgütü'nün konu hakkında Haziran 2021’de yayınladığı "Sanki Savaştıkları Bir Düşman Gibiydik: Çin'in Sincan'daki Müslümanlara Yönelik Toplu Kapatma, İşkence ve Zulüm Uygulamaları" başlıklı 160 sayfalık raporda, daha önce kamplarda tutulan 50'nin üzerinde kişinin tanıklıklarına yer verilmişti. Rapor, 2017 başından bu yana Sincan'da azınlıklara mensup çok sayıda insanın keyfi şekilde gözaltına alındığını belgeledi.

Raporda, Çin hükümetinin Sincan'da işlediği uluslararası insan hakları ihlallerini gizlemek için olanları anlatan herkesi tehdit ettiğine ve alıkonulan kişilerin akıbetinin bilinmediğine yer verilmişti.