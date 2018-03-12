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Dünya

Uluslararası Af Örgütü: Myanmar ordusu Arakan'da askeri üsler inşa ediyor

Myanmar ordusunun başlattığı operasyon nedeniyle 700 bin Arakanlı Müslüman komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı

12 Mart 2018 15:42

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar hükümetini, Arakanlı Müslümanların geride bıraktıkları arazilere askeri üsler inşa edeek, bu bölgelerin yapısını değiştirmekle suçladı.

Myanmar ordusunun 6 ay önce kuzeydeki Arakan eyaletine yönelik başlattığı operasyon nedeniyle 700 bin Arakanlı Müslüman komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı. Bölgedeki 350'den fazla köy de yakılmıştı.

Af Örgütü Pazartesi günü yayımladığı raporunda, bu köylerden geriye kalanların da "dümdüz edildiğini" öne sürdü.

İnsan hakları kuruluşu iddialarını uydu görüntülerine ve yakın zamanda görgü tanıklarıyla yapılan röportajlara dayandırdı.

Raporda, Arakanlı Müslüman olmayanlar için yerleşim yerleri ve yolların yanı sıra üç askeri tesisin inşa edildiği belirtiliyor.

Myanmar'da kalan Arakanlı Müslümanların askeri üs yapılacak olması nedeniyle bir köyden zorla çıkarıldıkları kaydediliyor.

Ayakta kalan en az 4 caminin Aralık ayından beri ya yıkıldığı ya da çatı ve malzemelerinin alındığı da iddialara arasında.

Uydu görüntülerine göre bir köyde, yakın zamanda yıkılan bir caminin yanında sınır polisine ait binalar yükseliyor.

Hükümet iddiaları reddetti

Myanmar Hükümet Sözcüsü Zaw Htay ise iddiaları reddetti ve hükümetin yerleşim alanlarına askeri güçleri yerleştirmediğini, ancak karakolların yeni köy inşa sürecinin bir parçası olduğunu söyledi.

Myanmar, Bangladeş ile Kasım ayında Arakanlı Müslümanların geri dönebilmesi için anlaşma sağlamıştı. Myanmar hükümeti bu kişiler için geçici kampların hazır olduğunu söylüyor, ancak Af Örgütü köylerdeki değişikliklerin bu kişileri dönmekten alıkoyabileceğini belirtiyor.

Arakan'a insan hakları savunucuları, gazeteciler ve BM gözlemcilerinin sınırlı girişine izin veriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) yaşananları "etnik temizlik" olarak nitelendirmişti. Myanmar ise iddiaları reddediyor ve Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu'nun (ARSA) saldırılarına yanıt verdiğini savunuyor.

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