Uluslararası Af Örgütü: Kürt mahallesi Şeyh Maksud'a saldıran örgütler savaş suçu işliyor

Uluslararası Af Örgütü, Halep'te Suriyeli Kürtlerin yaşadığı, YPG kontrolündeki Şeyh Maksud bölgesine yoğun bombardıman düzenleyen muhalif örgütlerin savaş suçları işlemiş olabileceğini duyurdu.

Af Örgütü'nün Cuma günü açıklamasında, muhalif örgütlerin Şeyh Maksud'da gelişigüzel top atışı yaptıkları ve onlarca sivilin öldüğüne dair kanıtlar toplandıkları belirtildi.

Halep'te Kürtlerin yaşadığı Şeyh Maksud'da, YPG ile, Ahrar-üş Şam, El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi ve Liva Sultan Murat Hareketi'nin de bulunduğu muhalif örgütler arasında çatışmalar yaşanıyor. Taraflar birbirlerini sivilleri öldürmekle suçluyor.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Af Örgütü açıklamasında "Şeyh Maksud bölgesini çevreleyen silahlı örgütler, defalarca gelişigüzel saldırılar düzenledi, sivillerin evlerini, sokakları, pazarları, camileri vurdu, insanların hayatlarını hiçe sayarak sivilleri öldürdü ve yaralandı" dedi.

Af Örgütü'nün Orta Doğu'ndan sorumlu yetkilisi Magdalena Mughrabi, saldırıların "savaş suçları sayılabileceğini" söyledi.

“30'u çocuk en az 83 sivil öldü”

Mughrabi, Şeyh Maksud'a saldıran muhalif örgütlerin sivillerin bulunduğu mahallelerde, sivil ve askeri hedef ayrımı yapmadan dikkatsizce ateş açmasının, uluslararası savaş hukukunu delmek olduğunu belirtti.

Şubat ile Nisan aylarında bölgede 30'u çocuk en az 83 sivilin öldürüldüğünü ifade eden Af Örgütü araştırmaları kapsamında görgü tanıklarının ifadelerini dinleyip bölgede çekilen videoları inceledi.

Reuters'ın haberine göre Şeyh Maksud'u hedef alan Halep'in kuzeyindeki İslamcı muhalif örgütler, YPG'nin Türkiye'den Halep'in muhaliflerin kontrolündeki bölgeye açılan yolun kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını söylüyor.

Muhalif örgütler, YPG'nin Suriye hükümeti ile ortak hareket ettiğini öne sürüyor, YPG ise saldırıları Şam'la beraber koordine ettikleri iddialarını yalanlıyor.

Diğer yandan, Azez kenti yakınlarında YPG ile muhalif örgütler arasındaki çatışmalar da devam ediyor.