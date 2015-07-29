Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları savaş suçu niteliğinde

Uluslararası Af Örgütü, İsrail’in Gazze’de “siviller için yıkıcı sonuçlara neden olan bir politika izlediğini” belirtti. Af Örgütü'nün Gazze savaşı ile ilgili hazırladığı raporda "İsrail'in Refah'ta 1 Ağustos ve 4 Ağustos arasındaki saldırılarının savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suç içinde değerlendirilebileceği" belirtildi. İsrail'den rapora eleştiri geldi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Af Örgütü'nün araştırmasında Filistinlilerin tanıklıklarının yanında bazı ileri tekniklerin de kullanıldığı belirtiliyor.

Af Örgütü Müdürü Philip Luther, "İsrail'in, Hadar Goldin'in kaçırılmasını engellemek için Refah'taki yerleşim alanlarında yaptığı aralıksız ve çok büyük bombardımanda savaş suçu işlediğine dair güçlü kanıtlar olduğunu" söyledi.

Örgüt, Refah'taki bombardımanda araçların, ambulansların ve yayaların da rastgele hedef alındığını belirtti.

İsrail ise Af Örgütü'nün" yanlış bir hikâye" inşa ettiğini söyledi.

İsrail, rapordaki tanıklıkların "doğruluğu kanıtlanmamış ve potansiyel olarak taraflı" olduğunu belirtti.

Gazze'deki savaş geçtiğimiz yıl Temmuz ve Ağustos aylarında 50 gün boyunca sürmüş, Birleşmiş Milletler savaşta 1462'si sivil olmak üzere 2251 Filistinlinin öldüğünü açıklamıştı. İsrail tarafında ise altı sivil ve 67 asker ölmüştü.

İsrail, "Gazze'den atılan füzeleri durdurmak ve militanların sınır altında tünel kazmak yöntemiyle yarattığı tehdidi bertaraf etmek için operasyon yaptığını" duyurmuştu.

İsrail askeri Hadar Goldin İsrail güçleri ve Hamas arasındaki çatışmalar sırasında kaçırılmış ve bir tünele götürülmüştü.